南市公布272處無人機禁限航區 籲飛友謹記「5要5不要」

南市公布遙控無人機禁止或限制飛航活動區域共272處，飛友飛行前必須確認空域限制。（台南市府交通局提供）

南市無人機空域採「原則開放，例外禁止」方式管理，目前遙控無人機禁止或限制飛航活動區域共272處，飛友飛行前必須確認空域限制，並遵守「5要5不要」操作限制原則，避免踩雷遭重罰，尤其無照操作最高可罰30萬元。

交通局長王銘德說，南市配合民航局定期滾動修正公告場域，目前遙控無人機禁止或限制飛航活動區域共計272處。飛友於飛航前可上民航局遙控無人機資訊系統（https://drone.caa.gov.tw/）、利用民航局無人機行動服務APP（Drone Map）查詢，交通局網站亦可查詢空域。

請繼續往下閱讀...

交通局提醒，飛航時遵守民航法、遙控無人機管理規則，謹記「5要5不要」操作限制，「5要」包含要在白天飛行、要在視距範圍內操作、要低於400英呎活動、要隨時監視遙控無人機之飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則之操作限制。

「5不要」則是不要與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞、不要投擲或噴灑物件、不要裝載危險物品、不要於人群聚集或室外集會遊行上空活動、不要同一操作人同一時間控制二架以上遙控無人機。

交通局強調，依民航法規定，未依規定領有操作證、未投保或未足額投保責任保險飛航無人機，處6萬至30萬元罰鍰。另未依規定辦理無人機註冊或標明註冊號碼、未依各縣市政府公告之禁限航區操作、違反飛航活動應遵守之規定，處3萬至15萬元罰鍰。各位玩家，務必遵守民航法等相關規範，以免違規受罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法