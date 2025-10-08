揹阿猴媽祖上北大武山 麥覺明將率團隊全程拍攝

阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原縣議員（中）、泰武鄉長潘明福（左）、麥覺明（右）分別揹起媽祖、千里眼、順風耳，向大家介紹「揹阿猴媽祖上北大武」活動的意義。（記者羅欣貞攝）

屏東慈鳳宮歷史悠久，阿猴媽祖文教基金會將於下（11）月4日首度舉辦為期5天的「揹阿猴媽祖上北大武」活動，由有99座百岳資歷的基金會董事長鄭清原，率信眾與愛好山林者行腳百里，揹媽祖登頂海拔3092公尺的台灣南嶽北大武山，將全程拍攝記錄的MIT台灣誌導演麥覺明今（8）日表示，活動很有意義，此次拍攝雖有困難度，但會全力以赴完成。

「揹阿猴媽祖上北大武」行前說明今（8）日於慈鳳宮舉辦，阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原表示，11月4日清晨6時從慈鳳宮起駕，步行30多公里，抵達泰武鄉大武山山林教育服務中心夜宿，5日清晨在大武山之門牌樓，由排灣長老祭司為揹媽祖登山的勇士加持，象徵宗教和族群融合。

11月5日媽祖夜宿檜谷山莊，6日攻頂北大武三角點，7日從檜谷下山到山林教育中心夜宿，8日媽祖率眾回駕，晚間6時抵慈鳳宮安座，全程逾100公里。活動分登山組、青年軍、香燈腳三組，登山組已額滿，青年組、香燈腳受理報名中。

基金會此次邀請MIT台灣誌導演麥覺明率領「大麥影像傳播工作室」團隊全程跟拍記錄，麥覺明今（8）日出席活動時表示，台灣是一個多族群多元文化的地方，最重要的是族群融合文化交流；北大武山涵養了水源維護了山林，除了是排灣族、魯凱族的聖山，也應是每一個台灣人的聖山。

麥覺明說，過去也記錄過北大武山好幾次，包含大武山成年禮、拍攝原住民文化，這次媽祖上北大武活動很有意義，全程有環保概念，不燒香、不放鞭炮，這樣對台灣山林很好，所以他蠻願意、也很期待，能全程把活動完整記錄下來，把媽祖的精神、原住民的精神、還有登山的精神分享給大家。

麥覺明也指出，這次拍攝行程，包含平地與高山，有困難度，北大武落差大，所以團隊都會出動，透過各種拍攝器材，包含傳統攝影機、空拍機、運動攝影機、360度相機，希望能夠取到最好的畫面，讓整個拍攝行程平安精彩，他會全力以赴來完成；登山安全第一，整個過程有消防特搜、高山嚮導，相信大家小心走、慢慢走，應該是沒有問題。

「揹阿猴媽祖上北大武」活動將於11月舉行。（記者羅欣貞攝）

泰武古謠隊演唱排灣族古謠，為「揹阿猴媽祖上北大武」祝福。（記者羅欣貞攝）

