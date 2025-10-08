光復受災家戶領取踴躍 嘉義文財殿加碼共發1578萬元慰問金

嘉義文財殿賑災服務小組到花蓮重災區發放慰問金。（嘉義文財殿提供）

花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重洪災，嘉義文財殿附屬文通慈善會自急難救助基金提撥1314萬元，7日起3天在大馬、大安、大同村發放，由於受災家庭領取踴躍，經管理委員會緊急召開線上會議通過，再加碼264萬元慰問金，合計共發放1578萬元、援助共2390受災戶，今晚由文財殿人員「護鈔」送往災區，預計明8點半至11點半在大平村發放。

「不讓任何需要的家庭在窗口撲空。」文財殿主委吳憲育說，文財殿帶著關懷與祝福來到馬太鞍部落，面對災難，最重要的是互相扶持，希望慰問金能成為大家度過難關的即時支持。

正在災區發放慰問金的文通慈善會長魏任伶表示，嘉義文財殿長年資助學校營養午餐、課輔等經費，而急難救助慰問金，則自文財殿附屬文通慈善會的急難救助基金中提撥支應。

魏任伶說，發放慰問金前初估5村共2436戶受災，據當地村長回報，部分村民撤離至外地依親，原規劃1314萬元慰問金，足以支應1990戶受災戶需求，然而7日至今發放發現，許多撤離到外地的災民返村領取，領慰問金比例百分百，部分未被列入名冊受災戶得知，也到發放窗口詢問，因此由主委臨時發起線上會議，經管理委員會委員一致通過，再加碼發放264萬元，其餘受災戶會依實地情形後補。

今上午7點52分、11點33分，花蓮吉安鄉、東部海域發生2起芮氏規模5地震，魏任伶說，有感受到地震，但所幸未有災情、不影響慰問金的發放，災區馬路、家戶泥沙還在清除中，沿路塵土飛揚，希望文財殿賑災行動，幫助災民早日重建家園。

光復災區受災家庭領取慰問金踴躍，文財殿再加碼發放。（嘉義文財殿提供）

