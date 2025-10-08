別讓救災變酒駕！ 光復商工女教師沒收「整箱保力達」 勸世喊話爆紅

花蓮光復商工一名老師沒收一整箱保力達，呼籲不要再亂發給卡車司機，避免救災期間還發生酒駕等事故。（本報合成，擷取自@breeze92022、@eddie60106/Threads授權提供）

花蓮光復鄉日前遭洪災重創，災後復原工作仍持續進行，近日光復商工一名訓育組女教師拿著大聲公向現場民眾喊話，呼籲「不要再亂發保力達給卡車司機」，強調災區「已無法再承受任何人為了救災而犧牲生命」，引發社群熱烈討論。

一名網友昨（7）日在Threads分享影片，幽默直呼「是誰的保力達被沒收了，自訴表記得要交。這個光復商工的老師真的辛苦了，每天負責救災的人力調度，還要信心喊話，講話真的很風趣。」

畫面中，該名老師拿著大聲公語帶幽默又認真地說，她在校內發現一箱保力達，已經被自己沒收了，「如果是你帶來的，請你來找我」。她強調，「我不會請你寫自述表，但會提醒你，這件事情很重要，請你不要再亂發給我們的卡車司機。因為人命關天、安全第一。我們已經承受了很多災害，和後面需要承擔的事情，我們無法再承受任何人來救災，為了我們犧牲生命」。

保力達屬於含酒精成分的藥用飲品，飲用後可能導致酒駕風險，不宜在工作或駕駛前飲用，且屬醫師、藥師指示用藥，並非一般提神飲料。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言大讚：「最棒的Peggy老師！是不是昨天？剛好看她抱著一箱保力達」、「聽到老師講的時候瞬間大笑，期待明年回來30+1重生校慶」、「光復商工老師很辛苦！恢復校園、引導志工的同時還要備課和線上授課！如此急促的復課讓老師們壓力倍增，希望大家多多體諒和協助老師們！」、「老師在講有沒有在聽，不能再偷渡保利達了，會被沒收」、「超可愛，不要亂帶保力達啦！會被沒收」。

