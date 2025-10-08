林口某幼兒園遭控虐童 新北警報檢偵辦

針對林口一案，教育局長張明文、警察局長方仰寧說，教育局蒐證完畢將移交社會局相關委員會，並已報請新北地方檢察署偵辦。（記者黃子暘攝）

新北市林口區一名幼兒家長控訴，2歲女兒就讀林口某雙語幼兒學校疑遭教師貼膠帶封住嘴巴、關小黑屋等不當對待，還有其他孩子疑似受害，新北市教育局說明，該校以補習班名義立案，並非立案幼兒園，即刻勒令停止教保服務。市議員蔡淑君指出，該案家長已到警局作筆錄準備提告，試問市府後續如何處置？教育局長張明文、警察局長方仰寧說，教育局蒐證完畢將移交社會局相關委員會，並已報請新北地方檢察署偵辦。

蔡淑君表示，林口幼兒學校疑似不當對待案引發地方關注，疑似受虐幼兒夜間還會哭喊「不要打我」，令人不捨，家長指控孩子疑似是在監視器死角受到不當對待，教育局雖有要求園方將監視錄影畫面送警局，但是否有留意死角問題？此外，教育局勒令停課，已經繳費、在讀的其他孩子權益如何顧及？

張明文、方仰寧回應，目前能保留的監視器畫面就先保留，家長如提出告訴，警方將依法受理，待教育局蒐證完畢，將會移送社會局相關委員會進行認定、裁罰處置；至於其他學生，教育局已請校方負責安置，市府將追蹤後續安置狀況。

蔡淑君進一步提問，光林口區就有一百多間補習班，如何防堵業者以補習班名義立案卻從事教保服務？

張明文說，市府平日將其列為重點項目稽查，也接受民眾檢舉，仍會加強宣導家長選擇合法立案幼兒園，補習班、幼兒園的立案證書都要掛在公開處以便民眾查閱。

教育局補充，該案幼兒學校業者以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反《幼兒教育及照顧法》第51條規定，教育局依規定最重裁罰負責人30萬元，並同步要求該班訂定退費及安置機制，協助家長辦理離班及安置相關事宜。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

