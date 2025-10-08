正妹鏟子超人救災5天病倒 回台中狂咳確診支氣管炎：還想再去幫忙

正妹楊語蘋到花蓮光復救災5天病倒，發燒、狂咳，就醫發現罹患支氣管炎，滿臉病容，被拍照仍堅持修一下美美的。（施勝桓醫師提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，各地「鏟子超人」湧進災區協助清理家園，台中正妹楊語蘋隻身前往救災，連續奮戰5天在泥濘中鏟淤泥、送物資，還前進到災情最嚴重的佛祖街鏟土，長時間暴露於塵土與髒污環境，昨天清晨回到台中就病倒了，狂咳不停、痰液重，就醫發現罹患支氣管炎，不過她仍說救災很值得，隨時會再回去幫忙。

花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，不幸因刺傷感染引發敗血症，經轉送林口長庚醫院，在6日宣告不治，不少「鏟子超人」揮汗剷泥，也出現返家掛病號，發燒、喉嚨痛、腹瀉等症狀，甚至有支氣管炎、橫紋肌溶解症就醫。

請繼續往下閱讀...

正妹楊語蘋看到網路號召鏟子超人，立刻加入行列，10月1日凌晨即與網友共車到花蓮光復鄉救災，直接前進災區鏟土，清穀倉、清民宅，過程也被泥沙中的砂石及垃圾刺傷，現場塵土嚴重，天氣悶熱，口罩根本戴不住，擤鼻涕全是黑色的，加上清理工作繁忙，第二天就出現身體微燒、無力，她仍不放棄，到護站看病拿藥，身體好轉，繼續救災。

楊語蘋說，原本計畫到光復2天，但是看到現場災情嚴重，災民的熱情及感謝，讓她覺得「還能幫更多！」決定留下來做更多事，除了協助送物資、也前進到佛祖街鏟土。

她說，國軍已經佛祖街1樓高的淤泥用大型機具鏟出，但是住家與室內，就人力清除，她與其他志工進駐一鏟鏟清出，她也號召台中的朋友到光復鄉一起幫忙，一直到昨天清晨才離開。

不料回到台中就嚴重咳嗽、咳痰，鼻子也嚴重過敏，醫師施勝桓發發現她的支氣管已經發炎，加上原本就有過敏體質，症狀加重，由於災區容易細菌感染、有傳染病，給予抗生素治療，持續追蹤觀察。

施勝桓提醒，鏟子超人情操令人感動，提醒災區可能會增加類鼻疽、鉤端螺旋體病等傳染病發生風險，前往救災或當地民眾一定要慎防。

楊語蘋開怪手清淤泥。（楊語蘋提供）

楊語蘋隻身前往救災，待上5天鏟淤泥、送物資，並前進到災情最嚴重的佛祖街。（楊語蘋提供）

楊語蘋（前排左1）與志工救災，待上5天鏟淤泥、送物資，並前進到災情最嚴重的佛祖街。（楊語蘋提供）

楊語蘋拍下現場志工救災累了就直接席地休息，再起來工作。（楊語蘋提供）

楊語蘋拍下醫療站滿滿的感謝卡片和保健包。（楊語蘋提供）

