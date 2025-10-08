第2屆台德民間論壇台北啟動 深化交流共議全球挑戰

第2屆台德民間論壇（GTDP）7日晚間在台北市正式啟動，有23名台德雙邊學術、政治、媒體、科技及產業領域成員彼此交流，深入討論全球挑戰議題。（林敏聰提供）

為持續推動台灣與德國公民社會的交流、理解與合作，第2屆台德民間論壇（German Taiwanese Dialogue Platform, GTDP）7日晚間在台北市正式啟動，由台大物理系特聘教授林敏聰與德國前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）共同擔任論壇主席，有23名台德雙邊學術、政治、媒體、科技及產業領域成員彼此交流，深入討論全球挑戰議題。

林敏聰表示，台德民間論壇去年首屆辦在德國柏林，今年移師到台北艾麗酒店，昨晚正式啟動迎賓酒會揭開序幕，承襲去年成果，展現雙方持續推動對話與合作的決心。

而今年論壇核心主題有4大類，包含：「人工智慧與民主更新」、「歐洲與台灣安全：觀點與韌性」、「社會與政治分歧在國會的反映：政黨在憲政秩序中的角色」、「理念相近國家的經濟合作與夥伴關係」。

論壇主辦方表示，當前全球民主正面臨假訊息、經濟不確定性、社會極化與國際局勢動盪等挑戰，持續對話已是必須，第2屆論壇展現台灣作為亞洲民主典範的自信與責任，盼透過雙邊經驗交流，更進一步探索強化社會韌性、促進經濟永續及推動民主包容社會等可行之路。雙方將進一步強化民間交流平台，為雙邊及多邊議題提供開放且具專業性的對話空間，展現台灣積極參與國際社會、分享民主與科技發展經驗的行動力。

除了台德民間論壇外，主辦方亦將10日在同地舉辦「第1屆台北德國會議」公開論壇，呼應已在柏林舉辦3屆的「柏林台灣研討會」，延續雙邊交流精神，將邀請台德雙方的學者、媒體人與政策專家，針對「戰後德國與歐洲」、「移民挑戰與社會包容」、「台德經濟合作」等議題進行深入討論，並由包瑞翰發表專題演講—〈地緣政治變局與全球新視野的崛起〉。

昨酒會上，外交部政務次長吳志中及總統府副秘書長何志偉也到場見證，並肯定台德民間對話的重要意義。德國代表團中除了包瑞翰外，亦包括綠黨籍德國聯邦國會議員、台灣友好小組主席Till Steffen，以及德國工業聯合會（BDI）執行董事Wolfgang Niedermark等政界與產業界代表；德國在台協會新任處長狄嘉信（Mr. Karsten Tietz）、立法委員劉書彬、林倩綺、范雲等也出席。

