自籌1.4億 竹東二重里要道自由街拓寬開工

竹東鎮公所團隊歷經4年努力，將斥資總經費約1億4千萬元，將自由街拓寬至12公尺寬。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮二重里社區大樓如雨後春筍般湧現，預估將帶來逾3700名人口與就業需求，讓當地光明路、民族路等要道交通壅塞更加惡化；鎮公所團隊歷經4年努力，協調用地取得並自編預算，將斥資總經費約1億4千萬元，將自由街拓寬至12公尺寬，今天熱鬧開工，預計明年元月完工。

竹東鎮公所今天上午舉行自由街拓寬工程開工典禮，鎮長郭遠彰、鎮民代表會主席范國威偕同多位鎮代、以及縣議員、里長與地主出席，共同見證這項鎮民期待已久的重要建設正式啟動。

竹東鎮公所表示，自由街位於竹東都市計畫區內，西起中興路、東接光明路，全長約450公尺，是竹東外五里串聯鎮區東西向的重要聯絡道路。由於周邊地區大樓林立，新建案如火如荼進行中，預計將帶來超過3700名人口與就業需求，若無法及早改善道路系統，勢將造成光明路、民族路等主要幹道的交通壅塞。

郭遠彰表示，此工程從上任鎮長就開始積極推動，感謝代表會對預算的支持，以及沿線地主與居民的高度配合，讓工程得以順利執行。自由街將從現行8公尺拓寬至12公尺，長度約450公尺，工程，將道路寬度擴大至12公尺，總經費約1億4千萬元，全數由公所自籌經費辦理。

工程團隊將依期如質施作，施工期間也將嚴格監督品質與安全。預計明年元月完工通車後，將有效紓解主要幹道交通壓力，並完善整體道路網絡，打造更安全、便捷的生活環境。

竹東鎮公所今天上午舉行自由街拓寬工程開工典禮，鎮長郭遠彰（中）、鎮民代表會主席范國威（左2）等人共同持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮自由街將拓寬至12公尺寬，預計明年元月完工。（記者廖雪茹攝）

