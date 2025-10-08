為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    自籌1.4億 竹東二重里要道自由街拓寬開工

    2025/10/08 14:34 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東鎮公所團隊歷經4年努力，將斥資總經費約1億4千萬元，將自由街拓寬至12公尺寬。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮公所團隊歷經4年努力，將斥資總經費約1億4千萬元，將自由街拓寬至12公尺寬。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹東鎮二重里社區大樓如雨後春筍般湧現，預估將帶來逾3700名人口與就業需求，讓當地光明路、民族路等要道交通壅塞更加惡化；鎮公所團隊歷經4年努力，協調用地取得並自編預算，將斥資總經費約1億4千萬元，將自由街拓寬至12公尺寬，今天熱鬧開工，預計明年元月完工。

    竹東鎮公所今天上午舉行自由街拓寬工程開工典禮，鎮長郭遠彰、鎮民代表會主席范國威偕同多位鎮代、以及縣議員、里長與地主出席，共同見證這項鎮民期待已久的重要建設正式啟動。

    竹東鎮公所表示，自由街位於竹東都市計畫區內，西起中興路、東接光明路，全長約450公尺，是竹東外五里串聯鎮區東西向的重要聯絡道路。由於周邊地區大樓林立，新建案如火如荼進行中，預計將帶來超過3700名人口與就業需求，若無法及早改善道路系統，勢將造成光明路、民族路等主要幹道的交通壅塞。

    郭遠彰表示，此工程從上任鎮長就開始積極推動，感謝代表會對預算的支持，以及沿線地主與居民的高度配合，讓工程得以順利執行。自由街將從現行8公尺拓寬至12公尺，長度約450公尺，工程，將道路寬度擴大至12公尺，總經費約1億4千萬元，全數由公所自籌經費辦理。

    工程團隊將依期如質施作，施工期間也將嚴格監督品質與安全。預計明年元月完工通車後，將有效紓解主要幹道交通壓力，並完善整體道路網絡，打造更安全、便捷的生活環境。

    竹東鎮公所今天上午舉行自由街拓寬工程開工典禮，鎮長郭遠彰（中）、鎮民代表會主席范國威（左2）等人共同持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮公所今天上午舉行自由街拓寬工程開工典禮，鎮長郭遠彰（中）、鎮民代表會主席范國威（左2）等人共同持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮自由街將拓寬至12公尺寬，預計明年元月完工。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮自由街將拓寬至12公尺寬，預計明年元月完工。（記者廖雪茹攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播