竹南全民運動館完工 鎮公所先試營運免費使用、後續委外經營

苗栗縣政府斥資總經費2.1億元，在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建竹南全民運動館，工程於2024年8月份動工、今年6月份順利完工，由於至今尚未開放使用，引起民眾好奇詢問，竹南鎮公所表示，竹南全民運動館8月份才取得使用執照，8月底縣府移交給公所，目前將採取先由公所試營運、免費開放使用，同時進行可行性評估、後續將委外經營。

竹南鎮公所表示，全民運動館後續目標仍以委外經營為主，委外經營前將先由公所試營運免費開放鎮民使用，並且進行壓力測試，以便了解是否有設施需要改善、加強，以及評估全民運動館停車、動線等實際使用後狀況。

竹南全民運動館主體建築地上4層，總樓地板面積約904坪，建築物後方設置平面停車場，1樓設體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室；2樓規劃桌球室、韻律教室、瑜珈教室；3樓為挑高樓層，設置羽球、籃球及五人制足球多功能綜合球場。

竹南全民運動館場址位在崁頂公園，屬竹南頭份都市計畫區，因當地夏日遮蔽不足，影響民眾平時運動意願，若遇午後雷陣雨或梅雨季，都不利社區民眾運動，故規劃興建全民運動館，滿足鎮民需求。

竹南全民運動館距離苗北雙子城竹南、頭份居民常前往休憩、運動的竹南頭份運動公園不遠，苗縣府也曾期盼能達到相輔相成效果，滿足人口持續增加的竹南鎮民運動、遊憩需求。

