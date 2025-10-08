為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹南全民運動館完工 鎮公所先試營運免費使用、後續委外經營

    2025/10/08 14:32 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南全民運動館完工，鎮公所先自營運免費使用，後續再委外經營。（記者蔡政珉攝）

    竹南全民運動館完工，鎮公所先自營運免費使用，後續再委外經營。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣政府斥資總經費2.1億元，在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建竹南全民運動館，工程於2024年8月份動工、今年6月份順利完工，由於至今尚未開放使用，引起民眾好奇詢問，竹南鎮公所表示，竹南全民運動館8月份才取得使用執照，8月底縣府移交給公所，目前將採取先由公所試營運、免費開放使用，同時進行可行性評估、後續將委外經營。

    竹南鎮公所表示，全民運動館後續目標仍以委外經營為主，委外經營前將先由公所試營運免費開放鎮民使用，並且進行壓力測試，以便了解是否有設施需要改善、加強，以及評估全民運動館停車、動線等實際使用後狀況。

    竹南全民運動館主體建築地上4層，總樓地板面積約904坪，建築物後方設置平面停車場，1樓設體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室；2樓規劃桌球室、韻律教室、瑜珈教室；3樓為挑高樓層，設置羽球、籃球及五人制足球多功能綜合球場。

    竹南全民運動館場址位在崁頂公園，屬竹南頭份都市計畫區，因當地夏日遮蔽不足，影響民眾平時運動意願，若遇午後雷陣雨或梅雨季，都不利社區民眾運動，故規劃興建全民運動館，滿足鎮民需求。

    竹南全民運動館距離苗北雙子城竹南、頭份居民常前往休憩、運動的竹南頭份運動公園不遠，苗縣府也曾期盼能達到相輔相成效果，滿足人口持續增加的竹南鎮民運動、遊憩需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播