台灣女孩日 民間企業捐400萬元生理用品給基市

台灣女孩日，民間企業今天捐贈400多萬元的生理用品給基隆市政府。（記者盧賢秀攝）

10月11日「台灣女孩日」，民間企業今天捐贈基隆市政府400多萬元的生理用品，將發送到學校和公共場所，讓女孩在需要的時刻，不會出現窘況，提供友善、平等環境。

市府今天在文化中心舉辦捐贈儀式，民間企業捐出3萬8022份衛生棉，市值約新台幣415萬元。副市長邱佩琳表示，推動月經平權不只性別平等，也讓社會以更開放、健康的態度看待身體，持續推動教育與公共倡議。

市府教育處長徐嬿立表示，市府已於全市59所學校的健康中心、女廁等處，設置生理用品取用點，提供急需的學生使用，並針對弱勢家庭女學生，補助每人每月新台幣200元生理用品，共計954人受惠。

另外，社會處在婦幼福利服務中心、青少年福利服務中心、各區親子館等公共場所提供「友好棉供給盒」，以協助女性民眾更舒適的度過經期。

長期推動月經平權、並倡議公共場所友善提供生理用品的市議員陳宜表示，希望讓女同學知道月經其實不是一件很害羞的事情，是一個很正常現象，每一位女孩都可以勇敢說、自在學。

此外，市府目前正在辦理月經主題創作競賽，分別是學生的四格漫畫比賽，與教師的月經平權優良教案及教材教具徵選，預計收件至10月中，透過這些活動幫助女同學更加了解自己的生理變化，破除男同學對月經的迷思。

