    生活

    農業部預告寵物黑名單 蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊、河口鱷都列入

    2025/10/08 14:17 記者楊媛婷／台北報導
    農業部預告將浣熊等動物列為寵物黑名單，禁止家庭飼養與輸入輸出。（資料照）

    農業部預告將浣熊等動物列為寵物黑名單，禁止家庭飼養與輸入輸出。（資料照）

    為提升我國寵物管理，農業部擬將寵物分為黑白灰名單，經與專家、團體、飼主代表多次開會討論並取得共識後，農業部動保司今（8日）預告寵物黑名單物種，包含蝮蛇科、蝙蝠蛇科（眼鏡蛇科）、浣熊、河口鱷等都列為黑名單，預告期為30天，最快11月下旬上路。

    全球先進國家管理寵物都會分類為黑白灰名單，黑名單為完全不可飼養與繁殖買賣進口，灰名單為制定繁殖買賣飼養規範後就准許作為寵物，白名單為國家開放可進口、飼養，農業部8月邀集專家、動保團體、飼主代表討論寵物黑名單，當時就蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊、河口鱷等641種動物列黑名單獲初步共識，今日則預告，合計過去已禁止飼養的比特犬等犬隻，未來將有647種動物都會列為黑名單。

    動保司司長江文全進一步說明，這些被列為黑名單的物種是不適合在家飼養，或者如浣熊等在歐美已是嚴重的外來種等，預告期間也歡迎各界表達意見，待正式公告後，會給予目前已有飼養相關物種的飼主時間登記後並列管。

