    首頁 > 生活

    光復災區生命線、縣道193限速40 季連成：除非救護車都不能超速

    2025/10/08 13:53 記者花孟璟／花蓮報導
    縣道193增設流動式測速照相，季連成強調「志工被拍到也不例外，一律開罰」。（記者花孟璟攝）

    縣道193增設流動式測速照相，季連成強調「志工被拍到也不例外，一律開罰」。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪橋涵管土堤便道預計下週三15日通車，自上月23日以來，民眾往來災區最主要幹道是縣道193，花蓮縣警方昨起增設流動測速照相，引發災民及通行民眾、志工抱怨，速限40公里實在太慢！對此擔任中央地方災防總協調官的季連成今天進一步說明理由，強調除非救護車，所有車輛都不能超速！

    針對縣道193限速40公里引發民怨，季連成今天持續坐鎮花蓮災防中心並進一步說明原因。他說，很多民眾向他反映，救災中很多事情都要快，為什麼還要測速？

    縣道193從鳳林到光復行經山興、加里洞、東富、阿陶莫等聚落，季連成說明，沿線很多原住民部落、居民多是老人家，他們在部落會議中強力建議政府，必須採取針對車速太快實施交通管制，希望志工到災區時速度放慢，因先前已發生過車禍。

    季連成呼籲，進入災區的車輛，就算是志工超速也會開罰，目前除了救護車可以超速之外，其他志工、救災車輛一律按照限速規定，沒有例外，只要超速被偵測到，就是直接罰款。

    他說，交通安全是最重要的目標，請大家再如何「勉為其難」也都要把車速放慢，因為一旦超速造成事故所造成的遺憾，是永遠都很難彌補。

    季連成強調，目前除救護車之外，所有車輛超速被拍到一律處罰。（記者花孟璟攝）

    季連成強調，目前除救護車之外，所有車輛超速被拍到一律處罰。（記者花孟璟攝）

