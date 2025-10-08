為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黑男「街頭配對」女臉垮惹議 本人再喊：智障台男我根本看不上

    2025/10/08 14:38 即時新聞／綜合報導
    女主角看到黑男替她找來配對的男主角「不是她的菜」，竟瞬間臉垮。（圖擷取自threads）

    女主角看到黑男替她找來配對的男主角「不是她的菜」，竟瞬間臉垮。（圖擷取自threads）

    YouTuber「黑男」以隨機在街上替單身男女配對的網路節目《街頭邱比特》走紅，但日前惹出爭議。在黑男近日一次配對中，女主角看到黑男替她找來配對的男主角「不是她的菜」，竟瞬間臉垮，讓不少網友批她沒風度。為避免惹出更大風波，黑男也緊急道歉將影片下架。沒想到，又因該女主角在IG限動上開罵：「智障台男我根本看不上。」再度引發網友不滿。

    黑男日前幫該名女主角配對到一名高壯男子，但女方看到男子後瞬間「表情管理」失控，讓不少網友認為她沒禮貌，有偏激網友還批評她的外貌、身材；更有網友翻出她的IG限動，發現她發文指，早知道上片後會引發批評，但就算被罵「超胖」她也無所謂，「因為智障台男我根本看不上，不然不會單身那麼久」。她還說：「我很挑，謝謝智障哥布林。」

    不過疑似受到大量網友攻擊，女方目前已把IG轉為不公開。而黑男也已經把該影片轉為「私人」。對於女方被網友罵翻，黑男則呼籲大家留言冷靜一點，「每個人喜好不同，沒緣分就做個朋友，我覺得都很有風度，請大家多點鼓勵，感謝。」

    然而仍有大量網友批評女方實在太沒禮貌，其中甚至不乏女性網友，也有不少人質疑，既然看不上「智障台男」，為何不一開始就拒絕黑男配對邀請就好了？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播