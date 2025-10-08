黑男「街頭配對」女臉垮惹議 本人再喊：智障台男我根本看不上

女主角看到黑男替她找來配對的男主角「不是她的菜」，竟瞬間臉垮。（圖擷取自threads）

YouTuber「黑男」以隨機在街上替單身男女配對的網路節目《街頭邱比特》走紅，但日前惹出爭議。在黑男近日一次配對中，女主角看到黑男替她找來配對的男主角「不是她的菜」，竟瞬間臉垮，讓不少網友批她沒風度。為避免惹出更大風波，黑男也緊急道歉將影片下架。沒想到，又因該女主角在IG限動上開罵：「智障台男我根本看不上。」再度引發網友不滿。

黑男日前幫該名女主角配對到一名高壯男子，但女方看到男子後瞬間「表情管理」失控，讓不少網友認為她沒禮貌，有偏激網友還批評她的外貌、身材；更有網友翻出她的IG限動，發現她發文指，早知道上片後會引發批評，但就算被罵「超胖」她也無所謂，「因為智障台男我根本看不上，不然不會單身那麼久」。她還說：「我很挑，謝謝智障哥布林。」

請繼續往下閱讀...

不過疑似受到大量網友攻擊，女方目前已把IG轉為不公開。而黑男也已經把該影片轉為「私人」。對於女方被網友罵翻，黑男則呼籲大家留言冷靜一點，「每個人喜好不同，沒緣分就做個朋友，我覺得都很有風度，請大家多點鼓勵，感謝。」

然而仍有大量網友批評女方實在太沒禮貌，其中甚至不乏女性網友，也有不少人質疑，既然看不上「智障台男」，為何不一開始就拒絕黑男配對邀請就好了？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法