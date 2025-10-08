基隆崁仔頂魚市發展 童子瑋、謝國樑提願景

基隆市長謝國樑與崁仔頂魚行代表到日本築地與豐洲市場參訪經營型態。（基隆市政府提供）

基隆市議長童子瑋昨天拋出拆除基隆崁仔頂市旭川河上3連棟（明德、親民、至善）大樓，打造旭川河岸景觀大道，彰顯北台最大魚市的基隆崁仔頂。市長謝國樑則與14家崁仔頂漁行代表前往日本東京考察豊洲與築地市場，參考日本經驗推動崁仔頂魚市轉型活化，打造屬於基隆的獨特魚市魅力。

童子瑋受訪時指出，民眾所熟悉的崁仔頂魚市，是很多小漁船補魚後，將船駛進旭川河靠泊，漁民靠著駁坎將1簍簍魚貨挑上岸，在現在崁仔頂魚市販售。但40多年前在旭川河上興建3棟建物，污水排入河中，建築物也老舊，去年地震出現大裂縫，他建議蓋中繼安置宅後拆除河上建物，打造旭川河岸景觀大道，改善環境、彰顯崁仔頂歷史意義，恢復昔日榮景。

謝國樑則與崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺等14家魚行代表，前往日本東京豊洲市場與築地場外市場，了解日本魚市場在制度運作、冷鏈物流、品牌經營及觀光整合等多面向的發展經驗，做為崁仔頂魚市的轉型與活化的參考。

謝國樑指出，日本築地場外市場保留傳統市集與飲食文化的精神，築地場外市場以豐富的海鮮美食、職人精神與在地故事，成為東京重要的觀光亮點，吸引國內外遊客前來體驗「市場文化」；而豊洲市場融合傳統漁業與現代科技管理，不僅提升了產業價值，也促進了漁業現代化。對基隆崁仔頂具有啟發性，未來將思考如何以文化導向的品牌經營模式，結合漁業、觀光與地方創生，打造屬於基隆的獨特魚市魅力。

基隆崁仔頂漁市是北台灣最大海產批發市場。（記者盧賢秀攝）

