國軍送帽小女孩感動百萬人！數位迷彩闊邊帽爆紅 詢問度破表

1名官兵贈送迷彩闊邊帽給災區小女孩的愛心舉動，讓百萬國人感到不已。（圖翻攝自Threads／hsiu_0323）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國軍第一時間進駐災區救援，連日來網路上瘋傳一段感人影片，當地一位小女孩熱情地對國軍救災隊伍比愛心、揮手致意，官兵不但擊掌回應，還有人直接送上數位迷彩闊邊帽子，讓國人直呼阿兵哥太有愛了，根本是歷年來最佳的國軍形象廣告。

女網友hsiu_0323在Threads貼出影片，分享這段民眾在災區對國軍弟兄致意的溫馨片段，畫面中有一隊官兵走在光復鄉街道上，有人手拿鏟子、有人向熱情民眾揮手回應，並與站在街邊的小女孩擊掌、相互鼓勵；隨著影片在網路上轉傳、分享，有數位影片製作業者估算，看過影片的國人至少超過百萬人，大讚整部影片熱情、超有溫度，還有人看完熱淚盈眶，大讚是國軍歷年來形象最好的表現。

請繼續往下閱讀...

這段影片曝光後，網友們大讚「帥到一個不行」、「這才是軍人榜樣」、「這影片朋友說她一口氣重播三次」、「國防部快看過來」、「可以拿去做徵兵廣告了吧」、「真的從靈魂帥到表皮！帥到突破地表直衝天際！」、「一百萬宣傳費也不及這一個瞬間！帥爆！」、「給妹妹帽子的阿兵哥表情容貌帥勁，根本軍教片裡金城武等級」。

還有人說「幫妹妹溫柔戴上帽子，代表他對光復災民的不捨憐惜，帥氣的大跨步離開，讓我想起李白俠客行這一句，事了拂衣去，深藏身與名，光榮歸於全體國軍」、「很感人，已傳給《軍聞社》，希望能放進軍方節目，這次救災國軍形象大提升」。

這頂國軍現役的數位迷彩闊邊帽，引起了許多民眾的興趣，紛紛打探在那裡可以買到，有人稱為國軍版的「愛心帽」，很想擁有一頂，甚至想戴著到光復災區，像國軍一樣為災民盡一分心力。

軍品業者鐵鳥迷說，確實接到很多想買這頂迷彩闊邊帽的詢問電話，雖然他沒有賣這頂軍帽，但請教同行後發現，其實官兵送給小女孩的那頂帽子，並不是公發品，但在花色、式樣及做工上，跟公發沒有兩樣，在一般的軍品店就可以買到，但最近因為大賣，可能要先詢問及預約。

國軍現役的數位迷彩闊邊帽，三軍各有不同迷彩樣式，主要是參考美軍特戰部隊使用經驗，也有人稱為戰術圓邊帽，具有耐磨、舒適、防潑水等特點，既寬且柔軟的大帽沿，提供360度無死角的遮陽效果；尼龍線圈織帶，可掛插樹枝、野草等偽裝物，達到更好的匿蹤效果；銅邊通風孔可增加透氣性；同時配有可調式繫頸帶，可防止劇烈運動或遭遇強風時帽子脫落。不僅軍人喜歡配帶，包括登山界、運動界及釣魚界均不乏愛用者。

光復災區到處可見戴著迷彩闊邊帽的官兵，全力投入救災工作。（記者王錦義攝）

官兵戴著闊邊帽救災，向總統賴清德簡報。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法