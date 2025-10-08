932線城際型電動巴士上路 新北電動公車突破300輛

臺北客運932線快速公車引進城際型電動巴士，今正式啟用。（記者黃政嘉攝）

臺北客運行駛三峽至板橋路段的932線快速公車引進城際型電動巴士，今於臺北客運三峽一站停車場舉行啟用儀式，交通局主任秘書朱建全說，新北市電動公車總數迄今己達310輛，今年預計再購置262輛，電動公車比例有望突破33%，朝2030年達成市區公車全面電動化的目標。

臺北客運董事長李博文表示，城際型電動公車為非低底盤電動公車，有較高的續航能力與效能，座位較多，適合用於城際長途運輸，能提升公共運輸的服務品質，也能作為加速新北市大眾運輸智慧化與低碳化轉型的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

朱建全說，新北市配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，並依規定編列相關補助，鼓勵各客運業者汰換車輛和參與推動節能巴士，未來城際型車輛也將全面電動化。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，932線是台65線快速道路新北市第1條快速公車路線，由三峽北大社區至板橋行車時間僅約40至45分鐘。目前電動高巴皆無大型復康巴士車型，未來全數上線後，如有身障朋友搭乘需求，會請業者以同站支援，或調用他站柴油大型無障礙巴士，或低地板車輛服務。

新北市電動公車總數己達310輛，今年預計再購置262輛。（記者黃政嘉攝）

臺北客運指出，城際型電動公車有較高的續航能力與效能，座位較多。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法