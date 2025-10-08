宜蘭翻轉刻板印象、推廣在地咖啡 將引進種植台農1號

宜蘭縣政府將於10月24日至26日在宜蘭市化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日～與農共舞」創意市集，今天為活動宣傳。（記者游明金攝）

台灣研究咖啡歷史超過百年，也歷經15年育成第一個本土咖啡品種「台農1號」；宜蘭縣政府將於10月24日至26日在宜蘭市化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日～與農共舞」創意市集，同時將建置宜蘭咖啡地圖，希望引進台農1號，推廣在地咖啡的種植。

為了讓民眾認識起步中的宜蘭咖啡產業，宜蘭縣政府、蘭陽農業發展基金會與宜蘭縣咖啡推廣協會，將連續3天舉辦「宜蘭咖啡日」創意市集，翻轉宜蘭不適合種咖啡的刻板印象，同時也希望引進台農1號的種植。活動有5大亮點，分別為咖啡比賽、咖啡市集、農特產品展售、名人講座及公益表演等。咖啡比賽除由專業評審評分，民眾還可參加票選，將選出最受民眾喜愛的最佳人氣獎。

縣府今舉辦宣傳記者會，展示在地農民種植生產的咖啡豆、融合宜蘭農產柚子、蜂蜜、金蝶花醋等咖啡調飲等；並邀請育成「台農1號」咖啡的嘉義農業試驗分所副研究員張淑芬博士，介紹品種特性和培育過程。

張淑芬說，分所歷經15年努力，在2021年完成台灣第一個本土育成的咖啡品種「台農1號」，其風味經品評，分數達美國精品咖啡協會杯測量表80分以上，屬「精品咖啡」等級，而且能適應台灣各海拔區域的環境條件，可說是最適合台灣種植的品種，不過市面上100杯咖啡約只有2杯用本土咖啡豆，未來若能大量栽種，將有助於降低咖啡進口的碳里程和國際貿易風險。

宜蘭冬季濕冷、日照時間短且緯度低，理論上不適合種咖啡；但近幾年，先有員山雨怪有機農場生產的平地咖啡豆，榮獲112年北台灣精品咖啡評鑑精品特選獎，後有雲端紅土咖啡獲得部落生豆評鑑頭等獎，還有農民在種植花生的沙地培育咖啡樹，顯見宜蘭咖啡農民致力於突破環境限制的決心和努力。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左1）、宜蘭市長陳美玲（左3）體驗宜蘭豆手沖咖啡過程。（記者游明金攝）

10月24日至26日的咖啡市集，將有各種農特產展售。（記者游明金攝）

