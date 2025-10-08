為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    EMI授課「學生眼神閃躲」 台師大副教授劉華棟4招分享

    2025/10/08 13:33 記者楊綿傑／台北報導
    台師大副教授劉華棟分享讓EMI授課更為順暢的4招。（圖由台師大提供）

    台師大副教授劉華棟分享讓EMI授課更為順暢的4招。（圖由台師大提供）

    大學推動EMI（English as a Medium of Instruction）授課，不過英語非母語常讓師生卻步，台師大車輛與能源工程研究所暨學士學位學程副教授劉華棟分享，初期授課過程中學生眼神閃躲，他觀摩及思考後透過拆解內容、降階語言、口語化腳本、雙語術語庫等4招有效改善。

    台師大教學發展中心近日舉辦「英語授課知能工作坊」，劉華棟分享時坦言，初期EMI課程台下學生反應冷漠，只有切換到中文時才會抬起頭，讓他挫折不已。直到參與學校主辦的教育交流團，遠赴美國德州大學奧斯汀分校，觀摩當地多元的教學模式後，才逐漸改變對於全英語授課的想法。

    劉華棟指出，中文教科書慣用複雜句構及長句，原文書專業術語密度過高，兩者皆不適合直接使用。教師必須將教材再設計、再詮釋，使內容更容易理解。轉換教材與課堂簡報有4個步驟，分別為拆解內容、降階語言、口語化腳本、雙語術語庫。

    劉華棟以工程領域課程為例，將複雜內容拆解，包括概念、公式等，並運用圖像化技巧，透過範例圖讓課程簡報一目了然，加速學生理解。此外，學生可能缺乏相關英文基礎知識，因此可以建立中英「雙語術語庫」，額外引導與補充。

    談到EMI課程的語言障礙，劉華棟認為「我們不是英語老師，有時英文太流利，學生反而聽不懂」，建議教師避免中英文頻繁切換，英文講解時需將語言降階，以基礎句型及常用詞彙講解核心概念，再補充專業句型，確保學生理解無障礙。

    在EMI授課過程中，學生因為對英語不熟悉，眼神經常閃躲，沒有勇氣舉手發言，對此困境，劉華棟則透過「填空問答」的方式，降低學生表達的焦慮，逐步提升學生的參與度與自信心。

    針對課堂活動設計的部分，劉華棟表示，大部分課堂經常淪為老師單方面的講述，然而讓學生從「做」中「學」，成效遠勝過講解理論。像是過去他曾經購買教具，帶領學生操作電機、電力開關等等，讓課堂變得豐富有趣。

