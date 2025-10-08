嚴德發：花蓮光復榮民榮眷受災204戶 慰問金明發放完畢

退輔會主委嚴德發。（記者陳鈺馥攝）

馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，退輔會主委嚴德發今日在立法院受訪表示，台北榮總玉里分院第一時間就配合花蓮縣衛生局支援相關醫療器材，已在光復鄉開設醫療服務站，另也展開巡迴醫療服務。當地榮民、榮眷估計受災204戶，明天就會把慰問金發放完畢。

嚴德發指出，對於花蓮光復鄉的災情，退輔會在醫療照顧方面，台北榮總玉里分院第一時間就配合花蓮縣衛生局要求，支援相關醫療器材。醫療服務上，分別在光復鄉開設了醫療服務站，也進行巡迴醫療，也在瑞穗等地開設心理輔導小站，為受災民眾心理輔導。

嚴德發提及，針對光復、鳳林及萬榮地區，退輔會統計當地榮民、榮眷受災戶估計有204戶，分別啟動慰問，明天、10日前將全數把慰問金發放完畢；也責成花蓮縣「榮民服務處」務必做好照顧榮民榮眷的工作，後續再看還有哪些需求可提供協助。

對於軍人進入民宅救災一事，曾任國防部長的嚴德發說，目前大家都看到它的效果非常好，讓民眾安心、也非常滿意，這部分國防部目前已經在推動了，他個人不便做其他評論。

