為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠委陳俊宇再向輝達招手 盼評估總部設在宜蘭科學園區

    2025/10/08 13:12 記者江志雄／宜蘭報導
    立委陳俊宇建請輝達重新評估將總部設於宜蘭科學園區的可能性。（記者江志雄攝）

    立委陳俊宇建請輝達重新評估將總部設於宜蘭科學園區的可能性。（記者江志雄攝）

    全球半導體巨擘輝達（NVIDIA）在北士科設立總部計畫，因土地與規劃等因素出現變數，宜蘭縣民進黨立委陳俊宇今天（8日）再度發聲，建請輝達重新評估將總部設於宜蘭科學園區的可能性。

    陳俊宇指出，高鐵延伸宜蘭案今年通過環評，宜蘭車站位置鄰近宜蘭科學園區，交通往返台北與新竹將更為便利，加上未來10年內，宜蘭各項重大交通建設陸續完成，促使園區更有發展潛力與國際競爭力。

    陳俊宇說，新竹科學園區管理局曾爭取輝達研發中心進駐，經過評估後認為，宜蘭科學園區符合相關產業引進原則。根據竹科管理局資料，宜蘭科學園區目前可供出租土地有33.82公頃，具備充足發展空間與彈性。

    陳俊宇強調，宜蘭迎來高鐵時代，交通網絡完善，產業布局成熟，擁有豐富的生活與文化魅力，兼具科技、觀光、宜居優勢，是最適合新世代產業發展的城市之一，「台北還沒準備好，宜蘭已經準備好了」，誠摯邀請輝達與AI相關產業進駐宜蘭，共同打造科學城、觀光城、宜居城的新未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播