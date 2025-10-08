綠委陳俊宇再向輝達招手 盼評估總部設在宜蘭科學園區

立委陳俊宇建請輝達重新評估將總部設於宜蘭科學園區的可能性。（記者江志雄攝）

全球半導體巨擘輝達（NVIDIA）在北士科設立總部計畫，因土地與規劃等因素出現變數，宜蘭縣民進黨立委陳俊宇今天（8日）再度發聲，建請輝達重新評估將總部設於宜蘭科學園區的可能性。

陳俊宇指出，高鐵延伸宜蘭案今年通過環評，宜蘭車站位置鄰近宜蘭科學園區，交通往返台北與新竹將更為便利，加上未來10年內，宜蘭各項重大交通建設陸續完成，促使園區更有發展潛力與國際競爭力。

陳俊宇說，新竹科學園區管理局曾爭取輝達研發中心進駐，經過評估後認為，宜蘭科學園區符合相關產業引進原則。根據竹科管理局資料，宜蘭科學園區目前可供出租土地有33.82公頃，具備充足發展空間與彈性。

陳俊宇強調，宜蘭迎來高鐵時代，交通網絡完善，產業布局成熟，擁有豐富的生活與文化魅力，兼具科技、觀光、宜居優勢，是最適合新世代產業發展的城市之一，「台北還沒準備好，宜蘭已經準備好了」，誠摯邀請輝達與AI相關產業進駐宜蘭，共同打造科學城、觀光城、宜居城的新未來。

