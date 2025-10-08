花蓮2起規模5.0地震 氣象署：光復震度3級未達致災程度

花蓮縣10月8日上午7時許發生規模5.0地震，氣象署整理該區過去較大地震事件。（氣象署提供）

花蓮今天上午發生兩起規模5.0地震，中央氣象署地震測報中心表示，兩起地震相距70公里以上，互為獨立事件，預估3天內可能出現4.0至4.5地震。科長邱俊達表示，光復震度測得三級，非致災程度，但實際仍要視林保署觀測結果而定。

地震測報中心科長邱俊達表示，今天上午7點52分花蓮縣吉安鄉規模5.0地震，深度6.1公里，震源非常淺，對台影響範圍較大，花蓮市附近鄉鎮都有4級震度，外界較關注的堰塞湖洪災災區光復鄉，則達三級震度；氣象署也對花蓮縣發布國家級警報。

邱俊達說明，這起地震發生主要是由菲律賓海板塊跟歐亞板塊相互碰撞引起，發生位置在陸地上；從該區域歷史資料來看，該區發生地震次數非常多，2024年規模5.5以上地震就多達4起。

今天上午11點33分台灣東部海域規模5.0地震，發生位置在海域，對台灣影響區域相對較小，主要受影響是東部，震度多是1至2級，至於花蓮，光復剛好過3級門檻，其他鄉鎮多是1級震度。

邱俊達表示，這起地震一樣是由菲律賓海板塊跟歐亞板塊相互碰撞引起，而歷史資料顯示，該區地震頻率和吉安一帶相比較沒那麼高；台灣規模5.0以上地震並不罕見，每個月平均發生4次左右。

邱俊達分析，兩起地震相距超過70公里，氣象署認定是2起單獨事件，至於後續餘震，預估3天內可能出現規模4.0至4.5地震。

地震是否會花蓮馬太鞍溪堰塞湖、光復災區情況？邱俊達說明，光復測站測到三級震度，致災影響不大，且測站位於平地，堰塞湖在山上，離站越遠處實際震度也會隨之降低。不過實際情況，要視林業保育署觀測結果而定。

