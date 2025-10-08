為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市環保局夜勤人員 夜點費明年元月起調高

    2025/10/08 13:04 記者蘇金鳳／台中報導
    市議會警消環衛討論議員提案提案環保局夜勤人員夜點費調高。（記者蘇金鳳攝）

    市議會警消環衛討論議員提案提案環保局夜勤人員夜點費調高。（記者蘇金鳳攝）

    環保局對夜間清運垃圾及轉運垃圾的夜勤人員，由於相當辛苦，因此都有夜點費80元，但面臨物價上揚，80元遭質疑根本不夠，環保局長陳宏益今天市議會表示，將看夜間時段，增加夜點費100元至120元，明年元月實施，讓夜勤人員的辛苦可獲慰勞。

    由於近年來物價攀升，維護台中市市容清潔的清潔人員相當辛苦，尤其是夜勤人員利用晚上執行垃圾轉運的工作，更加勞累，市議員曾威、施志昌、林祈烽及林德宇今天共同提案，希望能提高夜勤人員的夜點費，今天在市議會警消環衛委員會進行審查。

    市議員李天生、江和樹、陳雅惠及召集人陳文政都認為，目前物價上漲，原來只有80元根本很難吃到什麼，早已不符現實，市府應調整標準、增列預算，體恤夜班環保人員長期守護城市環境的辛勞。

    環保局長陳宏益表示，夜勤人員真的非常辛苦，約有4千名，分時段調高100至120元，目前正在調整預算，預計預算將從1860萬再增加465萬。

    環保局表示，由於夜勤人員有2類，一類是跨時段，一類是整夜都進行垃圾清運，更為辛苦，因此明訂工作跨到晚上9點至第二天清晨6點，夜點費100元，若是工作時間在晚上10點至清晨7點者，則是120元，新制明年元月實施。

    環保局長陳宏益表示，明年就會提高夜勤人員的夜點費。（記者蘇金鳳攝）

    環保局長陳宏益表示，明年就會提高夜勤人員的夜點費。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播