中市環保局夜勤人員 夜點費明年元月起調高

市議會警消環衛討論議員提案提案環保局夜勤人員夜點費調高。（記者蘇金鳳攝）

環保局對夜間清運垃圾及轉運垃圾的夜勤人員，由於相當辛苦，因此都有夜點費80元，但面臨物價上揚，80元遭質疑根本不夠，環保局長陳宏益今天市議會表示，將看夜間時段，增加夜點費100元至120元，明年元月實施，讓夜勤人員的辛苦可獲慰勞。

由於近年來物價攀升，維護台中市市容清潔的清潔人員相當辛苦，尤其是夜勤人員利用晚上執行垃圾轉運的工作，更加勞累，市議員曾威、施志昌、林祈烽及林德宇今天共同提案，希望能提高夜勤人員的夜點費，今天在市議會警消環衛委員會進行審查。

請繼續往下閱讀...

市議員李天生、江和樹、陳雅惠及召集人陳文政都認為，目前物價上漲，原來只有80元根本很難吃到什麼，早已不符現實，市府應調整標準、增列預算，體恤夜班環保人員長期守護城市環境的辛勞。

環保局長陳宏益表示，夜勤人員真的非常辛苦，約有4千名，分時段調高100至120元，目前正在調整預算，預計預算將從1860萬再增加465萬。

環保局表示，由於夜勤人員有2類，一類是跨時段，一類是整夜都進行垃圾清運，更為辛苦，因此明訂工作跨到晚上9點至第二天清晨6點，夜點費100元，若是工作時間在晚上10點至清晨7點者，則是120元，新制明年元月實施。

環保局長陳宏益表示，明年就會提高夜勤人員的夜點費。（記者蘇金鳳攝）

