    跟著達人探訪北高雄海味與農味 「2025海線潮旅行」登場

    2025/10/08 13:07 記者葛祐豪／高雄報導
    梓官赤崁聚落百年古井清涼井水。（圖由觀光局提供）

    梓官赤崁聚落百年古井清涼井水。（圖由觀光局提供）

    初秋時節，最適合來北高雄海線4區茄萣、永安、彌陀及梓官漁村，享受最Chill小旅行！高雄市觀光局特別規劃4條親子遊程，即日起開放線上報名，跟著達人一起探訪北高雄的海味與農味。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，茄萣濕地每逢秋冬就吸引黑面琵鷺等候鳥前來過冬，以盛產烏魚子聞名；永安區有「石斑魚故鄉」美稱；彌陀區則是全國知名的虱目魚養殖重鎮，南寮漁港海岸光廊近年更成為海線最熱門的觀光休閒景點；梓官區的蚵子寮觀光漁港曾3度榮獲全國十大魅力漁港，一旁還有「現撈」代客料理。

    為吸引民眾假日相約至北高體驗豐富的漁村、農村文化，觀光局推出「2025海線潮旅行」活動，規劃「梓官濱海農村體驗行」、「茄萣賞鳥生態小旅行」、「彌陀漁港漫遊小旅行」及「永安漁村捕魚體驗行」4條親子遊程，內容包含漁村巡禮、濕地生態景觀、地方特色美食與趣味DIY手作體驗；即日起開放線上報名

    觀光局說明，「梓官濱海農村體驗行」除由梓平社區發展協會職人帶領，深入社區進行導覽、體驗禪繞畫，更搭配地方「梓感農村文化節」，帶著遊客從海線走進農村，體驗農村文化展演、DIY 活動、傳統牛耕示範等多種農村活動；「茄萣賞鳥生態小旅行」由職人帶領進行茄萣濕地生態導覽，並到百年「德興堂中藥行」體驗各式中藥香味及口感。

    「彌陀漁港漫遊小旅行」則帶領民眾了解漯底山自然人文及歷史，並走訪彌陀老街體驗在地傳統竹編DIY；「永安漁村捕魚體驗行」聆聽石斑魚產業轉型故事，並走訪永安濕地及南台灣第一家「泡麵土地公廟」烏林投玄德宮吃泡麵賞海景。

    行走在彌陀海岸光郎，欣賞海天一色風光。（圖由觀光局提供）

    行走在彌陀海岸光郎，欣賞海天一色風光。（圖由觀光局提供）

    「梓感農村文化節」體驗農村活動。（圖由觀光局提供）

    「梓感農村文化節」體驗農村活動。（圖由觀光局提供）

    2025海線潮旅行，即日起開放線上報名。（圖由觀光局提供）

    2025海線潮旅行，即日起開放線上報名。（圖由觀光局提供）

