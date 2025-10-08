為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶連假優惠 大雪山、八仙山森林遊樂區門票半票

    2025/10/08 12:51 記者歐素美／台中報導
    大雪山是中部地區觀賞夕陽雲海的絕佳場域。（林業署提供）

    10月10日至12日雙十國慶連假3天，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區，慶祝雙十節將提供門票半票優惠。民眾可以趁著門票優惠上山享受頂級森林浴，結束後直接轉往東勢、谷關等中部天然溫泉寶地，參與台中市政府舉辦的「2025台中好湯溫泉季」活動，「先呼吸芬多精、再泡美肌湯」，來趟秋季身心靈饗宴！

    台中分署表示，大雪山是中部地區觀賞夕陽雲海的絕佳場域，遊客可登上觀景平台，體驗雲霧在腳下翻騰的壯闊景致，傍晚時分更能欣賞紅霞映照山巒的絕美夕陽。

    此外，大雪山也是著名的賞鳥勝地，可在步道漫步之餘，觀賞帝雉、金翼白眉、冠羽畫眉等鳥類身影，並聆聽各式鳥鳴，享受獨特的療癒過程。若民眾購買「台灣好行889-大雪山線」漫遊自然趣套票，還能享有大雪山住宿9折優惠。

    八仙山國家森林遊區的親水區，引入十文溪天然溪水，是放鬆身心享受水療癒的最佳選擇，且鄰近谷關地區，遊客享受完森林浴後，可直接轉往谷關溫泉區，使用「2025台中好湯溫泉季」提供的優惠，讓暖湯為您的旅程畫下完美句點。

    八仙山國家森林遊區的親水區，引入十文溪天然溪水，是放鬆身心享受水療癒的最佳選擇。（林業署提供）

