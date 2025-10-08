輝達落腳T17、T18卡關 洪健益籲蔣萬安「別讓舊合約綁架」

輝達落腳北士科卡關，台北市議員洪健益呼籲台北市長蔣萬安果斷啟動備援計畫。（取自洪健益臉書）

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地卡關，台北市政府重提之前評估的T12方案，只要整合周邊的私有地，就可以達到輝達需求的3公頃。民進黨台北市議員洪健益直言要蔣萬安別再卡在北士科T17、T18死胡同，果斷的啟動備援計畫，別讓舊合約綁架了台灣AI產業的輝達進駐北市的黃金未來。

洪健益說，時間不等人，縱使輝達執行長黃仁勳心中的藍圖很明確「要北士科」，但不願被新壽綁死也是事實。既然T17、T18動彈不得，蔣萬安就該展現魄力與果斷，立即啟動備援計畫。市府目前提出推動北士科T12與周邊私地整合，面積逾3公頃並可提供土地所有權，是優於T17、T18。

另外，他也提到松山機場南側四營區的土地，年底即可交地，北市可分回約3公頃，也是即時、務實可行的方案，可以為松山地區注入創新能量與國際產業動能，他全力支持、樂觀其成。

洪健益表示，理解蔣市府團隊深怕陷入前朝「圖利」爭議的法律風險，但若因噎廢食、錯失讓台北市躍上國際舞台的機會，那才是對市民朋友最大的失職。固執堅守T17、T18這場看似無解的僵局，真的是為台北的未來？還是為了維護檯面下特定人士的利益？呼籲蔣萬安拿出魄力，別讓舊合約綁架了台灣AI產業的輝達進駐北市的黃金未來！

