彰化「溪州提拔泥童話趣」 雙十連假拔河、排球、飛盤一次玩

溪州「提拔泥童話趣」活動，將於雙十連假登場，現場有泥巴拔河等活動。（溪州鄉公所提供）

雙十連假就來溪州玩泥巴！彰化一年一度「溪州提拔泥童話趣」活動，將於10月10日、11日在溪州花博公園熱鬧登場，今年集結「泥巴拔河、泥巴排球、泥巴躲避飛盤、泥巴拉力賽」4大人氣項目，還有親子最愛的「泡泡大戰」。溪州鄉長江淑芬表示，希望民眾能藉此遠離3C，走入田間，感受濁水溪畔的土地能量與滿滿人情味。

溪州鄉緊鄰濁水溪，盛產柔細黑泥，天然泥田成了最佳「比賽場」。溪州鄉公所每年此時，把傳統農村文化跟運動結合，舉行成全台獨一無二的泥巴嘉年華，去年活動吸引上千人報名，今年活動規模再升級，除了原本就有的泥巴拔河、泥巴排球，今年再增加「泥巴躲避飛盤」、「泥巴拉力賽」，讓民眾徹底釋放壓力、泥巴玩好玩滿，體驗最接地氣的假期樂趣。

現場除了泥巴競技，連續兩天安排藝文表演與美食饗宴。10日晚間由紙風車劇團演出《寶莉回家》，11日有金宇園掌中劇、豆子劇團的音樂互動秀，為活動增添童話氛圍。現場還有金鑽石婚表揚、小農市集與胖卡餐車，從表演、美食到泥巴運動，一次滿足。

江淑芬說，「溪州提拔泥」已成為彰化年度代表活動，成功展現地方的活力與特色，誠摯邀請全國民眾，利用雙十連假來溪州花博公園玩泥巴，跳脫日常框架，一起到泥巴田開趴，有「泥」有我，感受濁水溪畔最快樂的黑泥嘉年華。

溪州「提拔泥童話趣」活動，將於雙十連假登場，現場有「泥巴拔河、泥巴排球、泥巴躲避飛盤、泥巴拉力賽」讓民眾泥巴玩到爽。（溪州鄉公所提供）

「溪州提拔泥童話趣」活動，將於10月10日、11日在溪州花博公園熱鬧登場。（溪州鄉公所提供）

