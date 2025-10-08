新埔山坡地社區道路擋土水泥護坡劣化崩解 數10戶不安

居民梁寬鏡（前）、新埔鎮代張源勝（後）輕輕手指一「撥」就把牆面的水泥、鋼筋剝落，讓人乍舌。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮某山坡地上百餘戶的大型社區，因坡上「造鎮」超過30年，社區聯外道路高約2樓的路基擋土水泥護坡已嚴重劣化、脆化，擋土牆面水泥局部多處膨脹、爆裂，裸露鏽化的鋼筋僅憑手指輕輕一「撥」就掉落。新埔鎮代張源勝說，前述狀況不僅緊鄰的梁姓住戶居住不安寧，萬一社區道路真因擋土牆崩塌而中斷，緊鄰道路的數十戶居民不僅出入受阻，甚至還可能波及住家地基穩定，呼籲有關單位重視，儘速研究如何搶救。

張源勝說，前述問題前年就已出現，住戶梁寬鏡透過五埔里長陳保良和他跟鎮公所反映，當時公所曾派結構技師到場勘驗、鑽探，但最後卻不了了之。

梁寬鏡說，當地社區包含透天和公寓共160戶，事發道路和護坡都在他房宅屋後，從劣化的狀況研判，護坡牆面當年建商僅用清水模薄糊一層水泥而欠缺保護，所以30年長期熱漲冷縮，擋土牆面開始膨脹、脆化，導致鋼筋裸露後也跟著劣化，現在只要手指輕輕一「撥」就能把鋼筋、水泥統統剝落下來。

梁寬鏡說，跟他一樣住在社區道路下方、離擋土護坡不到3公尺的住家約有10幾戶，護坡所保護的社區道路沿線住戶另有10幾戶，還有50戶公寓住家經此社區道路出入。

換言之，如果這個護坡劣化、脆化問題不予以正視，萬一護坡土崩瓦解，社區將有近半住戶的出入交通受阻，道路沿線和護坡前的住家安全都堪慮。

社區道路擋土牆面裸露的鋼筋。（記者黃美珠攝）

圖中嚴重脆化的社區道路擋土牆，緊挨著圖左、道路下方的民宅，圖右上路外就是另一排民宅。（記者黃美珠攝）

嚴重裂化的鋼筋僅靠手指輕輕一撥就能剝落。（記者黃美珠攝）

社區道路擋土牆上方的護欄也龜裂。（記者黃美珠攝）

擋土牆面裸露的鋼筋薄薄一層猶如擺飾。（記者黃美珠攝）

掉落的鋼筋水泥碎片。（記者黃美珠攝）

擋土牆因為30年長期熱漲冷縮而膨脹龜裂。（記者黃美珠攝）

