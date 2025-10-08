打造智慧自走車「矇眼擊西瓜」 北科大學生與4國盟校實作交流

北科大赴日參加九州工大「自走車抓取物件」PBL競賽工作營。（北科大提供）

北科大先後派出10位及12位學生前往日本九州工業大學與大阪工業大學，參與國際PBL（問題導向學習）競賽工作營，陸續與日本、韓國、泰國、中國等盟校同儕密切交流、跨域分工，打造智慧自走車，其中更以「矇眼擊西瓜」作為主題，訓練學生的實作能力與創新思維。

其中，九州工業大學場次共41位學生參與，包括九州工大16人、北科大10人、韓國釜山大學15人，3校混合編組6隊出賽。各隊自走車必須全自動運作，具備辨識顏色、定位與抓取等功能。

而大阪工業大學場次則共有來自大阪工大16人、北科大12人、泰國法政大學6人與中國同濟大學6人等合計40名學生投入。競賽主題取材自日本夏季傳統遊戲「蒙眼擊碎西瓜」，自走車需在限定場域中閃避障礙並精準擊中紙製充氣西瓜。

北科大機械系四年級學生郭彧齊首度參與，於大阪工大場次與多國同儕在2週內順利協作完成任務，主要負責機構設計與電路整合。他分享，透過技術交流可以同時強化英語專業表達、跨文化溝通與團隊協調能力，而與不同背景成員分工合作並共同排除障礙，不僅拓展國際視野，也結識志同道合的跨域夥伴，累積珍貴的國際人脈與求學回憶。

首次參與國際PBL工作營的韓國釜山大學，也為交流注入新動能。釜山大學機械工程學院院長Seokyoung Ahn致詞指出，韓國、日本、台灣的教育均能培育學生堅強的理論與實作能力，「我們的學生代表著未來，現在可以共同解決實際問題，將來就有機會攜手服務人類社會」。

北科大研發長莊賀喬表示，透過跨國合作，學生得以將機械力學、電子電路、程式語言等在校所學，落實於車體設計與系統整合，同時培養跨文化溝通、團隊協作與問題解決能力。藉由自走車競賽挑戰，希望協助學生深化學術與實務連結，累積未來面對國際競爭的實戰經驗。

北科大學生參與大阪工大「機器人砍劈西瓜」PBL競賽實況。（北科大提供）

