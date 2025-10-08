為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園觀光大使K-POP女團I-DLE成員葉舒華 首波美照釋出

    2025/10/08 12:59 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府釋出首波葉舒華美照。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府釋出首波葉舒華美照。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府邀楊梅富岡出身、K-POP女團I-DLE成員葉舒華，擔任桃園觀光大使，代言計畫安排葉舒華拍攝旅遊影片、代言照、短影音，第一波釋出的照片中，包括葉舒華走訪大溪老街、橫山書法藝術館、小烏來天空繩橋等景點，展現葉舒華獨有的「舒式風格」，市府觀光旅遊局長陳靜芳說，葉舒華成功詮釋桃園之美，相信能帶動觀光客對桃園市的全新想像。

    葉舒華16歲就勇闖韓國追夢，如今以I-DLE成員身分在亞洲、歐美等地大受歡迎，勘稱是全球的偶像，並以「舒華」為人熟知，她說，她以「桃園女兒」的身份為桃園觀光代言，不僅要分享她成長的地方，更希望透過她的視角將桃園的感性與魅力，介紹給全世界，「想像一下，誰最適合當桃園觀光大使？當然是我啊！」

    桃園市政府首波釋出的照片，是葉舒華已走訪的景點，包括大溪老街、橫山書法藝術館、小烏來天空繩橋等景點，陳靜芳說，結合葉舒華擔任觀光大使，市府已推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡，每張卡都以舒華美照、桃園景點設計，還有她的親筆簽名，首波贈送活動串連「桃園好棧」業者共同辦理，民眾15日起可洽桃園觀光導覽網優惠情報專區查詢。

    桃園市政府結合葉舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府結合葉舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府結合葉舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府結合葉舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府結合葉舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府結合葉舒華擔任觀光大使推出「舒華樂桃桃xTAOYUAN」限量小卡。（圖由桃園市政府提供）

    熱門推播