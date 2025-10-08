為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園聯手寺廟、社區推環保普度 減碳逾11公噸相當於種500棵樹

    2025/10/08 12:40 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府環保局於農曆7月普度期間，與在地寺廟、社區及跨局處合作推動「環保祭祀」，吸引逾3.5萬人參與。（環保局提供）

    桃市府環境保護局在農曆7月中元普度期間，與在地寺廟、社區及跨局處合作推動「環保祭祀」，吸引逾3.5萬人參與，透過減少紙錢燃燒及推廣低碳祭品，統計共減少PM10達109公斤、PM2.5達96公斤，減碳量11公噸，相當於種植近500株喬木。

    環保局表示，今年擴大與桃園慈護宮、景福宮、中壢仁海宮等15間大型寺廟舉辦「寺廟代辦普度」，推廣以功代金、裸裝蔬果、普度包」等方式，減少紙錢燃燒，並將贊普品轉贈弱勢家庭，落實減香減紙、少包裝、集中燒，同時也與文中匯、福倉禾硯、鴻築金捷市、竹城真鶴及福利國大廈5處社區一同推動以米代金、以功代金、集中燒等措施。

    此外，市府也首度舉辦「環保創意祭品競賽」，28個局處以巧思展現低碳敬意，其中包括以千台斤在地米堆疊而成的「好農神豬」，象徵豐收與土地守護，以回收紙箱打造的遊戲角色造型祭品箱，兼具童趣與環保，以及以報紙摺製的「平安桃」與百顆小桃子，傳遞祝福與低碳精神，祭拜結束後，部分祭品透過公益平台送至社區關懷據點與弱勢家庭，將環保行動延伸至社會關懷。

    環保局表示，近年市府積極推動環保祭祀與淨零排放政策，民眾祭祀行為逐漸轉型，今年較去年同期多元代金及紙錢減量成長5倍，顯示低碳普度理念已逐漸被民眾接受。

    桃市府更首度舉辦「環保創意祭品競賽」，28個局處以巧思展現低碳敬意。（環保局提供）

