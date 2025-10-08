新北用影像說政策 打造品牌推向國際舞台

今年9月波士頓台灣影展舉辦「新北日」，讓新北市的影像品牌推向國際。（圖由新北市新聞局提供）

新北市政府新聞局近年透過影像，整合議題與亮點政策行銷新北市，包括自製YouTube節目《新北萬事屋》、舉辦「新北校園廣告人」活動，也透過新北市紀錄片獎，提供導演友善的創作環境，希望打造品牌，讓國際友人看到新北市之美。

新北市新聞局長李利貞今（8）日在市政會議以「你眼中的新北」為題進行專題報告。她表示，新聞局自製YouTube節目《新北萬事屋》，站在市民角度，以生活化方式解決疑難雜症，呈現市政亮點；「新北校園廣告人」活動鼓勵學生發揮創意，用影像說出對新北的想像，不僅為台灣培育影視人才，也讓年輕世代實際參與公共政策的討論。

李利貞指出，新聞局協拍中心協助影像工作者，走進新北這座兼具山海、都市、人文景觀的天然大型攝影棚，例如榮獲金鐘獎的《八尺門的辯護人》，以及入圍第60屆金鐘獎的《影后》等作品，打造城市特色景點，帶動觀光經濟。

李利貞說，新北影視產業在國際舞台閃耀，新聞局參與釜山影展主辦的市場展，今年9月首度在波士頓台灣影展舉辦「新北日」，也於加拿大「溫哥華台灣電影節」展映7部優選作品，將新北的協拍服務、紀錄片與影像創作推向國際交流第一線，提升新北市的世界能見度。

侯友宜表示，政策就是品牌的展現，新聞局跨局處整合議題與亮點政策，從市民、學生、影像工作者的視野，以影像呈現新北市多元樣貌，並透過社群平台、影展等管道，讓市民與國際友人更加了解新北品牌。

新北市協拍中心整理許多場景，提供影視創作團隊拍攝取景。圖為蘆洲多功能停車場。（圖由新北市新聞局提供）

