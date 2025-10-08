為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北用影像說政策 打造品牌推向國際舞台

    2025/10/08 12:28 記者賴筱桐／新北報導
    今年9月波士頓台灣影展舉辦「新北日」，讓新北市的影像品牌推向國際。（圖由新北市新聞局提供）

    今年9月波士頓台灣影展舉辦「新北日」，讓新北市的影像品牌推向國際。（圖由新北市新聞局提供）

    新北市政府新聞局近年透過影像，整合議題與亮點政策行銷新北市，包括自製YouTube節目《新北萬事屋》、舉辦「新北校園廣告人」活動，也透過新北市紀錄片獎，提供導演友善的創作環境，希望打造品牌，讓國際友人看到新北市之美。

    新北市新聞局長李利貞今（8）日在市政會議以「你眼中的新北」為題進行專題報告。她表示，新聞局自製YouTube節目《新北萬事屋》，站在市民角度，以生活化方式解決疑難雜症，呈現市政亮點；「新北校園廣告人」活動鼓勵學生發揮創意，用影像說出對新北的想像，不僅為台灣培育影視人才，也讓年輕世代實際參與公共政策的討論。

    李利貞指出，新聞局協拍中心協助影像工作者，走進新北這座兼具山海、都市、人文景觀的天然大型攝影棚，例如榮獲金鐘獎的《八尺門的辯護人》，以及入圍第60屆金鐘獎的《影后》等作品，打造城市特色景點，帶動觀光經濟。

    李利貞說，新北影視產業在國際舞台閃耀，新聞局參與釜山影展主辦的市場展，今年9月首度在波士頓台灣影展舉辦「新北日」，也於加拿大「溫哥華台灣電影節」展映7部優選作品，將新北的協拍服務、紀錄片與影像創作推向國際交流第一線，提升新北市的世界能見度。

    侯友宜表示，政策就是品牌的展現，新聞局跨局處整合議題與亮點政策，從市民、學生、影像工作者的視野，以影像呈現新北市多元樣貌，並透過社群平台、影展等管道，讓市民與國際友人更加了解新北品牌。

    新北市協拍中心整理許多場景，提供影視創作團隊拍攝取景。圖為蘆洲多功能停車場。（圖由新北市新聞局提供）

    新北市協拍中心整理許多場景，提供影視創作團隊拍攝取景。圖為蘆洲多功能停車場。（圖由新北市新聞局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播