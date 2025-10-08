台中公幼逾35％教室未設監視器 教育局祭「黑名單」強制裝設

教育局補助公幼裝設教室內監視器。（圖：市府提供）

幼兒園兒虐案件層出不窮，台中市統計到8月底，私幼教室內設監視器近90%，但公幼僅64%，還有35%公幼教室內未設監視器，台中多名議員提案盼訂定幼兒園設置監視器管理自治條例強制規範，但教育局長蔣偉民指出，因現行法規並無強制規定幼托機構設監視器，只能以補助經費鼓勵，但若幼兒園發生兒虐個案，將強制要求「黑名單」設置，確保幼兒受教品質與安全。

台中市多名議員提案考量近年來幼兒園兒虐案件層出不窮，但因幼兒園所監視器設置不一，常因證據不足下各說各話，造成園所跟家長困擾甚至對立，也讓家長送托不安心，要求比照新北市及高雄市訂定台中市幼兒園監視器設置管理自治條例，強制各園所全面且無死角設監視器。

教育局長蔣偉民指出，全市794所公私立幼兒園室外設置監視器比例已達到100%，至於教室內設置比例，543所私幼已近90%，251所公幼設置比例也有64%，目前是六都最高。

不過，議員黃守達跟張芬郁均認為，公幼仍有逾35%教室內未設監視器，是補助經費不足還是學校另有考量，教育局應加速了解並儘速補足。

市議員張廖乃綸指出，過去因考量教師人權，未強制要求幼兒園教室內設監視器，但兒虐案頻傳，促教育局多加遊說鼓勵；議會教育文化委員會召集人、議員陳廷秀也認為，私幼可達近90%教室內設監視器比例，為何公幼達不到，若無法強制要求，教育局可將監視器設置列入評鑑條件，讓各園依循辦理；議員林德宇則認為，公私立幼兒園是否在教室內設監視器的情況應公開，提供家長選擇參考，以市場機制促業者跟上。

蔣偉民指出，今年編列500萬補助公幼設室內監視器，已助48所完成設置，明年也預計再編500萬，會再調查公幼尚未在教室內設置監視器的原因；另針對發生兒虐案的「黑名單」，則會強制要求裝置室內監視器確實規範。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

教育局補助公幼裝設教監視器。（圖：市府提供）

