為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    車內有人！政旺砂石場老闆娘的車找到了 深埋一層樓砂土中

    2025/10/08 12:21 記者花孟璟／花蓮報導
    砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

    砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難、截至今天仍有6人失蹤，其中光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失蹤者，今天早上傳出老闆娘的車子終於挖到了，而且整台車被埋在深度超過1層樓的泥土中，車內有人，但是身分待確認，有極大機會就是失蹤的老闆娘。

    花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞證實，今天砂石場業者的怪手持續挖掘，在砂石場附近的佛祖街336巷終於挖到砂石場老闆娘的車，由於消防局的車輛主要在堤岸邊消波塊區域、下游樹林挖掘，砂石場自己也出動4台怪手在砂石場周邊地毯式搜尋，經過半個月尋找，今天早上終於挖到老闆娘的豐田轎車，被深埋在一層樓沙土中，車輛嚴重變形，已確認車內有人。

    認識的親友傷心說「砂石場自己的機器、挖到自己的老闆娘」，令人難過。消防局表示，由於砂石場就在堤防旁邊，整片土地都被覆蓋在深達一到兩層樓的泥土填平，就像在茫茫大海撈針，完全不知道怎麼挖，透過地毯式挖掘才在半個月後找到。

    砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

    砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

    砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

    砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播