車內有人！政旺砂石場老闆娘的車找到了 深埋一層樓砂土中

砂石場黃姓老闆娘今天車子被挖到，車牌確認是黃姓老闆娘所有，由於車輛嚴重變形，消防局出動破壞器材希望盡快將人挖出。（消防局提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難、截至今天仍有6人失蹤，其中光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失蹤者，今天早上傳出老闆娘的車子終於挖到了，而且整台車被埋在深度超過1層樓的泥土中，車內有人，但是身分待確認，有極大機會就是失蹤的老闆娘。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞證實，今天砂石場業者的怪手持續挖掘，在砂石場附近的佛祖街336巷終於挖到砂石場老闆娘的車，由於消防局的車輛主要在堤岸邊消波塊區域、下游樹林挖掘，砂石場自己也出動4台怪手在砂石場周邊地毯式搜尋，經過半個月尋找，今天早上終於挖到老闆娘的豐田轎車，被深埋在一層樓沙土中，車輛嚴重變形，已確認車內有人。

認識的親友傷心說「砂石場自己的機器、挖到自己的老闆娘」，令人難過。消防局表示，由於砂石場就在堤防旁邊，整片土地都被覆蓋在深達一到兩層樓的泥土填平，就像在茫茫大海撈針，完全不知道怎麼挖，透過地毯式挖掘才在半個月後找到。

