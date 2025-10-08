苗栗男隨機砍殺女童 邱鎮軍：暴力藥癮前科納高風險通報與出獄追蹤

立法委員邱鎮軍舉日前苗栗男子隨機殺人案，要求政府針對暴力藥癮等複合高風險者，強制通報、納入社安網分級管理，並跨部會共享出獄資訊等。（記者吳柏軒攝）

苗栗日前發生邱姓男子隨機砍人事件，經查該男10年前就有吸毒及砍人入監服刑等前科紀錄，不料10年後再發生砍殺事件，立法委員邱鎮軍今（8日）要求衛福部檢討，包含修法將高風險個案如暴力、藥癮者強制通報，納入社會安全網分級管理，中央還需跨部會資訊共享，同步掌握出獄風險評估。

苗栗市48歲男子邱明治2日下午持雙刀在路上及超商隨機砍人，導致1名成年男子、2名國小女童受傷，其中1女童還慘致重傷插管，經查，邱男10年前就在同一超商砍人而入監服刑，近期出獄。

立法院今召開花蓮光復鄉災後重建與清理相關因應作為報告，衛福部長石崇良出席，立委邱鎮軍則先就苗栗隨機殺人案質詢衛福部，提到該男子10年前就砍人，在獄中也有暴力行為，矯正署都坦言難收矯治成效，是一漏洞，第二漏洞是出獄沒有追蹤，第三漏洞則是沒有強制通報機制。邱質疑政府相關長期藥癮治療無效，也防不了隨機殺人，另該男出獄後也有幾次尿意採檢，呈現陰性，但日前案發採檢則有陽性反應，質疑相關矯正及防制作為有很大漏洞。

石崇良表示，針對該男，矯正機關有提供戒治作為，其出獄後今年6、7月驗尿也無毒品反應。

但邱鎮軍接話直言，都由衛福部管理，但要求第一個應做到修法，針對高風險個案，應進行強制通報，包含暴力及藥癮等複合高風險者，納入法定通報；第二則應列管，暴力藥癮背景者，納入社安網追蹤並分級管理，警政機構要陪同社工訪視並定期評估，第三則要求中央建立跨部會資料共享平台，由矯正署、衛福部、地方衛生局及警政單位等，必須同步掌握高風險者的出獄及風險評估。石崇良則回應承諾，相關建議作為，會跟法務部討論。

