台中海洋館正式營運開幕！盧秀燕：促進觀光拚經濟

台中海洋館外觀十分獨特。（記者歐素美攝）

台中海洋館今天正式營運開幕！台中市長盧秀燕表示，這是全國唯一由地方政府自建的海洋館，而且也是全國唯一在室內就可看到夕陽，且有濕地可供民眾踩踏體驗的海洋館，不僅有助於孩子海洋生態教育，還可促進一般民眾的觀光旅遊休閒，更重要的是可以拚經濟，結合海線的高美濕地、梧棲漁港、三井outlet及清水老街等，是很棒的觀光旅遊。

盧秀燕表示，今天心裡充滿了感動，因為我們是一個海洋的國家，尤其台中有非常長的海岸線，因此我們對海洋生態、生物及海洋應該有更多的認識及接近，所以台中市政府，10幾年來在張清堂及張清照前後兩位議長的指導下，一直有個夢想就是要蓋一座海洋館。

請繼續往下閱讀...

她表示，台中海洋館是目前國內唯一一座由地方政府自建的海洋館，經過3任市長，她秉持「動不了工的要動工，完不了工的要完工」，經過7年的奮鬥，市府預算一直增加至近10億元，委外廠商更投入約4億元，共斥資13億多元，終於在今天開幕！

盧秀燕指出，台中海洋館具有多項意義，即對孩子的教育，讓孩子對海洋、生物及生態有更多的了解，還可促進一般民眾的觀光旅遊休閒，更重要的是拚經濟，還可連結高美濕地、梧棲漁港、三井outlet及清水老街等，是很棒的觀光旅遊。

盧秀燕說，台中海洋館是台灣西海岸從桃園到高雄唯一一座海洋館，也是最新的海洋館，而且全部採開缸式，即不加蓋，讓民眾可以直接看到水裡的生物，可以沈浸式體驗，有很大的室內濕地供民眾踩踏，在館內即可看到台中港及高美夕陽，風景美不勝收，是全台唯一可以在室內看夕陽的水族館。

台中市議長張清照說，台中海洋館共打拚了14年才開幕，吸引很多遊客參觀，他很開心，因台中海洋館可帶動台中市及海線地區的觀光，特別感謝盧市長及市府團隊的用心。

今天開幕活動，台中海洋館並與日本山形縣加茂水族館簽訂合作備忘錄，互相交流飼養及管理的經驗；盧秀燕並與參與2019年簽約儀式的學童一起打開埋藏6年的時光膠囊。

台中海洋館八日正式營運開幕！（記者歐素美攝）

台中海洋館內號稱全國最大，高3公尺、寬8公尺的水母缸。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法