為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復佛祖街砂石場老闆娘大叫後失聯！尋獲變形嚴重車輛 持續開挖

    2025/10/08 12:15 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

    花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決造成923光復大淹水，根據花蓮縣災害應變中心資料，已造成18人罹難、6人失聯，花蓮縣消防局仍持續尋找失聯者，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中，由於車輛變形嚴重，仍要破壞器材處理，目前檢警正前往確認車上有無人員。

    位於佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘從923洪水後就失聯，水退去後現場砂石淤積約3米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘，希望可以幫助家屬找到失聯者。

    縣議會議長張峻之前受訪說，23日大水來的時候，老闆娘就曾打電話出來求救，但那時候佛祖街已經全都是水，根本沒有辦法進去，還勸她往高處爬，結果再打回去時就只聽到她在大叫之後就失去聯絡。

    員工則流眼淚說，當天一早老闆娘還提醒大家要注意安全，廠區一切OK，混凝土預拌車也都開到保安寺避難，她是一個好老闆，很照顧員工又熱善好施。花蓮縣消防局與國軍從災難發生後一直不放棄找尋失聯者，今天花蓮消防人員也頂著烈日在可能的地點持續尋找。

    花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

    花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

    花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

    花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播