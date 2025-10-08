光復佛祖街砂石場老闆娘大叫後失聯！尋獲變形嚴重車輛 持續開挖

花蓮光復923洪災，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決造成923光復大淹水，根據花蓮縣災害應變中心資料，已造成18人罹難、6人失聯，花蓮縣消防局仍持續尋找失聯者，今天上午在佛祖街336巷一帶，挖到失聯的砂石場老闆娘的汽車，目前仍由人力持續開挖中，由於車輛變形嚴重，仍要破壞器材處理，目前檢警正前往確認車上有無人員。

位於佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘從923洪水後就失聯，水退去後現場砂石淤積約3米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘，希望可以幫助家屬找到失聯者。

縣議會議長張峻之前受訪說，23日大水來的時候，老闆娘就曾打電話出來求救，但那時候佛祖街已經全都是水，根本沒有辦法進去，還勸她往高處爬，結果再打回去時就只聽到她在大叫之後就失去聯絡。

員工則流眼淚說，當天一早老闆娘還提醒大家要注意安全，廠區一切OK，混凝土預拌車也都開到保安寺避難，她是一個好老闆，很照顧員工又熱善好施。花蓮縣消防局與國軍從災難發生後一直不放棄找尋失聯者，今天花蓮消防人員也頂著烈日在可能的地點持續尋找。

