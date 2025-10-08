為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    百威「黑心」豬大腸流入市面 石崇良：將重罰5千萬元

    2025/10/08 12:24 記者吳柏軒／台北報導
    衛福部長石崇良指出，有關百威公司的黑心豬大腸事件，將由食藥署祭出5千萬元重罰嚴懲。（記者吳柏軒攝）

    衛福部長石崇良指出，有關百威公司的黑心豬大腸事件，將由食藥署祭出5千萬元重罰嚴懲。（記者吳柏軒攝）

    百威食品公司被查出用工業雙氧水來清洗豬大腸，並流入屏東市場及台北夜市等地，引發食安危機，衛福部長石崇良今（8日）在立法院表示，將依食安法開出逾5千萬元的罰單，相關產品封存1.2萬公斤、2430公斤下架，但有784公斤流入市面。

    石崇良今赴立法院參與花蓮光復鄉重災的「災後復原重建及清理因應作為」專案報告，會前受訪有關黑心豬腸議題，他表示，從整個食藥署配合地方衛生局跟檢調單位，目前完成清查，一共封存1萬2604公斤，出庫2430公斤被下架，但有784公斤被售出。

    石崇良也說，現在也開始送檢，目前下架部分沒有檢出殘留雙氧水，市面上產品也責成全國衛生局檢驗豬大腸產品，看是否還有其他殘留情形，但目前尚無檢出。

    有關裁罰金額，石崇良表示，將由食藥署依據食安法給予重罰，預計超過5千萬元，今天就會發出裁罰單。

    而有關問題豬大腸流向，石崇良說，目前流入的店家很清楚，主要是在2個點，一是屏東和生市場、另一處是台北寧夏夜市。至於先前流向統計落差，石則解釋，先前清查過程有數據重複，後續經比對金流，已修正數字。

