    首頁 > 生活

    台中5大活動連發 國慶晚會明下午起交管

    2025/10/08 12:01 記者黃旭磊／台中報導
    國慶晚會場地文心森林公園（見圖），明天9日下午2點起實施交管。（記者黃旭磊攝）

    國慶連假即將啟動，台中市從明天（9日）起陸續舉辦國慶晚會、升旗典禮、親水體驗「瘋玩大安海」、人氣「搖滾台中」音樂祭及國際動畫影展，5項活動，直到18日在大魯閣新時代威秀影城影展落幕才結束，警方強調，明天下午2點起，文心森林公園周遭道路開始進行交管，提醒民眾繞道小心行駛。

    台中市府表示，國慶連假期間，9日（週四）晚間在文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦國慶晚會，民眾自由入場但座位有限，當日下午4時30分開放排隊入場，10日（週五）上午8時，於府前廣場舉辦國慶升旗典禮，邀請市民一同為國家慶生。

    台中市第四警分局強調，晚會期間全程戒備，9日下午2點起，向上路（文心路至惠文路）雙向封閉禁止車輛通行，文心森林公園路暫停使用並淨空，公園內YouBike站點暫停借還。

    國際晚會及升旗典禮後，「瘋玩大安海」觀光推廣於10日登場，於大安濱海樂園規劃立式划槳SUP、風箏衝浪、先鋒舟及水上魔毯，由專業教練現場指導，樂園同步舉辦草地泡泡派對、特色市集。

    市府說，第18屆「搖滾台中」音樂祭將於11日至12日（週六、週日）在圓滿戶外劇場接力開唱，今年邀請超過50組國內外樂團登台，包括日本、韓國、香港、泰國與新加坡等國際團隊，呈現多元音樂風格。

    第11屆「台中國際動畫影展」將於11日至18日在大魯閣新時代威秀影城舉行，今年以「動畫有感世界」為主題，吸引來自全球104個國家、近3千件作品參賽，更首度設立長片競賽單元，活動內容豐富。

