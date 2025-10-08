花蓮地震誤發撤離簡訊災民嚇壞！季連成要求檢討 縣府道歉

花蓮縣府行研處長陳建村（右）代表縣府對誤發簡訊表達歉意。（記者花孟璟攝）

花蓮吉安鄉今天上午7點52分發生芮氏規模5.0地震，花蓮縣府消防局透過CBS警告系統發布撤離簡訊，一度讓災區民眾嚇壞，正在中央一站式服務站申請的民眾驚呼「現在要跑了嗎」？花蓮縣府今天在中央防災記者會上也表示「誤發」向災民道歉！縣府強調，往後會依照光復鄉新設的地震測報站，最大震度達5弱以上才會發撤離簡訊。

中央災害協調所總協調官季連成說，縣市政府是依照中央氣象署公布的地震，啟動CBS警告，但撤離計畫中也有提到，必須震度5弱以上才須緊急撤離，花蓮今天上午的地震雖芮氏規模有5.0，但是最大震度只有4級，因此沒有達到警報發布的標準，他已要求花蓮縣府發布警報時，必須按照中央標準。

花蓮縣府行研處長陳建村上午也在行政院直播會議中，對災民致歉，他說，目前在光復商工已經設有地震儀器，未來也不會因為其他鄉鎮達到5弱就發警報，必須是光復鄉測報站有5弱才會發布，他說，不敢說請大家體諒第一線同仁，但確實交班提醒時間不夠精準，縣府會切實檢討改進，對此非常抱歉。

縣府指出，感謝中央災防辦的工作群組，林保署長也立刻傳送後堰塞湖地震後監測影像、水位的說明，林保署提供空拍空勘圖，確認山區崩塌未擴大，縣府消防局收到確認狀況穩定後，馬上二度發布一次撤離解除警報，呼籲民眾無須恐慌。

季連成總協調官現場也公布林保署今天上午最新堰塞湖監測畫面，確認地震後沒有發生新的崩塌與異狀。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府上午錯發的疏散警報，讓災民嚇壞了以為又要跑！早上中央災防中心記者會說明是誤報，縣府對此表達檢討、道歉。（記者花孟璟攝）

縣府上午發錯簡訊，上午8點多又發布解除警報。（記者花孟璟攝）

