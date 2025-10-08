同島一命！ 苗縣再派13替代役男協助花蓮災後復原

縣府再響應內政部號召，自今（8）日至12日為期5日，派遣13名替代役役男、領隊及相關工作人員前往花蓮支援災後復原工作。（圖由苗栗縣政府提供）

花蓮堰塞湖潰流致光復鄉重災，各地「鏟子超人」紛紛湧入協助復原，苗栗縣政府繼中秋節前調派環保局及多個鄉鎮市公所清潔隊員及機具前往，縣府再響應內政部號召，自今（8）日至12日為期5日，派遣13名替代役役男、領隊及相關工作人員前往花蓮支援災後復原工作，展現「同島一命，患難與共」的精神。

縣長鍾東錦表示，縣府除了10月2日由各鄉鎮市公所組成的苗栗隊外，今日更響應內政部號召，再派出本縣轄內的消防役替代役役男前往災區協助災後復原工作，期盼花蓮能加速重建，災民早日擺脫風災陰霾、恢復正常生活。

因桃園挖土機超人林鴻森奔赴光復救災多日，卻因傷口遭感染致敗血症離世，讓大眾不捨與唏噓。鍾東錦也特別指派民政處巫恒昭處長對役男進行行前勉勵，提醒此次出行的替代役男注意自身安全，務必要平平安安的出發，平平安安地回來，一個都不能少。

民政處指出，此次動員人力共13名，由民政處兵役科統籌安排，包括至災區的交通接駁、救災所需設備的整備工作，並特別請具備EMT-1急救員證照的專責輔導員帶隊，同行協調每日救災任務外，也肩負役男照顧的責任。

民政處巫恒昭處長對役男進行行前勉勵，提醒此次出行的替代役男注意自身安全。（圖由苗栗縣政府提供）

