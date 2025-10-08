為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園挖土機業者赴花蓮救災感染致死 鏟子超人無保險議題待解

    2025/10/08 11:49 記者吳柏軒／台北報導
    花蓮光復鄉災區的志工救災安全及保險問題浮上檯面，勞動部長洪申翰（左）與衛福部長石崇良赴立法院被立委質詢時進行說明。（記者吳柏軒攝）

    桃園挖土機業者林鴻森赴花蓮光復鄉救災8天，意外被刺傷不幸感染死亡，林的意外提醒各界關注「鏟子超人」等救災志工的醫療及保險等問題，衛福部長石崇良表示，中央已先提供家屬20萬元慰問金，將來幾週會推動個別志工造冊、跟保險業者討論保費等議題；勞動部長洪申翰則將儘快拜訪林的家屬，釐清其工作有無適用勞保職災範圍。

    花蓮堰塞湖潰流重創光復鄉至今逾2週，立法院衛環委員會今召開相關災後重建及清理報告，立委劉建國關注林鴻森是否適用勞保職災？若依普通死亡為35個月，與職災給付45個月差10個月，提醒勞動部應盡最大力量協助家屬。勞動部長洪申翰表示，遺憾林男受傷離世，初步訊息林男是志工行為，但審慎起見，將跟家屬見面了解林男是否有雇用、指揮或勞務對價等，後續釐清勞保職災適用範圍。

    另，林月琴、劉建國、傅崐萁等立委也關注，災後十幾萬名志工大批湧入光復鄉，但其中許多裝備或知識不足，恐釀受傷甚至感染致生命危險，以及工時超長問題，而目前重點為清溝作業，已傳有志工搬水泥溝蓋但手指被壓斷，要求志工造冊及保險等，強調危險工作須由國軍工兵等專業人士進行，不能讓手無寸鐵的志工繼續涉險。

    石崇良表示，感謝全國民眾投入花蓮救災復原，但志工人數遠超過去經驗，志工背景與災區需求非常多樣態，衛福部依志願服務法，鼓勵團體的志工群進駐，昨日也發函公告，醫療及社工等志工要進災區，需先向衛福部登記造冊，都會有相關保險機制，但個人自發性的志工較難管理，日前已請疾管署長羅一鈞拍片宣導裝備、飲食及清潔照護，未來幾週將與保險業者討論有無相關保費保單機制，儘速幫志工納保。

    立法委員劉建國關注花蓮救災的志工受傷及相關保險的議題。（記者吳柏軒攝）

