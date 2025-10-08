台灣客「散進團出」排擠金門鄉親機位、船位 縣府：主管單位在中央

金門縣議員董森堡指出，中央禁止組團前往中國旅遊，但仍有大批國人「散進團出」，從金門中轉站去中國，此情形間接排擠金門人台金空中航班機位、小三通船位。（記者吳正庭攝）

金門縣議員董森堡指出，中央禁止組團前往中國旅遊，但仍有大批國人「散進團出」，從金門中轉站去中國，此情形間接排擠金門人台金空中航班機位、小三通船位；董森堡要求縣府說明因應對策，縣府無以為繼，僅表示中央沒有授權，查緝工作是中央主管部門的權責。

民眾不解，訂不到機位攸關鄉親行的權益，這麼多台灣旅客「過門不入」，縣府只能目送商機、錢流飄過，難道關心民生基本權利、促進地方繁榮也要「中央授權」？

董森堡於7日縣議會臨時會中指出，交通部觀光署去年即禁止旅行業招攬團體赴中國旅遊，但大量散客先中轉金門，再循小三通到廈門集結，幾成常態，中央卻視而不見，根本是鴕鳥心態；他要求縣府觀光處重視此結構性問題，積極與中央溝通改善，以免未來發生旅遊糾紛，徒增地方政府與旅遊業者處理的難度；縣府不應只等中央授權，既是地方父母官，更要有防患於未然的思維。

他說，金門日前發生私人攬客赴中旅遊，團員被關在賣場、強迫消費，輿論譁然；他問縣府是否有相關機制提醒民眾如何保存證據？縣府觀光處長許績鑫說，「像議會這次重視並要求旅遊消費事件專題報告」、還有「議員的質詢」等就是，縣府也會做「一定程度的告示」。

董森堡與縣府消保官王晶英都有共識，金門應盡速建立「兩岸旅遊消費爭議協處單一聯絡窗口」。董森堡說，縣府應在不涉及公權力及政治議題的情況下，向中央反映研議專案授權，以協助金廈間非正式性、技術性消費爭議的窗口，並建立個案追蹤紀錄，要求中央正視兩岸出團的議題。

金門縣議員石永城質詢縣長陳福海，是否考慮將急重症鄉親在無法搭飛機赴台灣本島救治時，研究送中國醫院醫治。

