基隆秋光音樂節明起登場 感受基隆古蹟文化

基隆市政府明天起在沙灣園區舉辦秋光音樂節系列活動。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府活化古蹟，10月9日至10月26日舉辦「秋光音樂節」，有時光音樂會與時光特展，讓音樂、市集與文化體驗，讓基隆歷史古蹟與民眾互動，感受基隆秋天人文與音樂光景。

基隆秋光音樂節有「時光特展」及「時光音樂會」，10月9日起至26日的特展，將重現沙灣的歷史故事，讓民眾感受城市的文化記憶，10月24日、25日在沙灣歷史文化園區推出「時光音樂會」，邀請「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟、「聲林之王」劉學甫、鄭可強、韋喆、沖繩三線琴演奏家曾健裕等人演唱，搭配美食市集，感受基隆古蹟的不同氛圍。

此外，為勵民眾深入認識沙灣歷史文化園區，推出「沙灣園區集點蓋章摺頁」，引導遊客探索園區角落，集章就可抽獎，有機會得到皮製書籤、紀念明信片、市集折價券或「官邸作客」下午茶兌換券。

由於活動現場停車空間不多，24日、25日音樂會當天安排有接駁車，下午4點到晚上8點半在陽明海洋文化藝術館到沙灣歷史文化園區。

副市長邱佩琳說，基隆是一個有歷史古蹟的地方，謝謝前市府把很多歷史古蹟重新活化，歷史古蹟不是被靜靜地關在裡面，歷史古蹟是要跟民眾可以互動，要有它的精神，因此舉辦特展與音樂會。

她用一首很喜歡的歌內容描述場景，「我希望我吹過的風，你曾經吹過，表示我與你相融。我希望我走過的路，是你走過的路，表示我們相遇。」希望大家坐在那裡聽音樂，感受到那樣的人文氣息。

基隆沙灣園區有多處市定古蹟。（記者盧賢秀攝）

