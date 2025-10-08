北市推「六感充電小旅行」 精選30處文化景點邀您體驗

「新芳春茶行」保留茶葉烘焙加工的「焙籠間」，是現存少見的傳統製茶空間。（圖由北市觀傳局提供）

10月份多個連假到來，如果民眾不想舟車勞頓，北市府觀光傳播局即日起至10月31日，推出「YO！樂台北—六感充電小旅行」活動，以6種感受-清新感、復古感、飽足感、求知感、美學感、安定感為主題，精選30處六感文化景點，希望讓民眾在城市就能放慢角度，為身心靈補充能量，活動期間拍照分享不僅可參加抽獎，還能獲得多項優惠。

觀傳局表示，本次特別規劃「六感文化景點」活動，鼓勵民眾依喜好與心情設計旅程。想呼吸「清新感」氣息，可前往劍南蝶園、士林203號公園享受自然；想體驗「復古感」魅力，就到向陽心苑、郭氏古宅感受老時光氛圍；吃貨老饕們想尋找「飽足感」，不妨走訪新富町文化市場、新芳春茶行。

觀傳局說，走進台北流行音樂中心文化館、台灣新文化運動紀念館，則可充實新知，滿足「求知感」；重視「美學感」的你，推薦逛逛關渡美術館、敦化藝術通廊；想沉靜祈福，大龍峒保安宮、天主教聖家堂為心靈帶來「安定感」，六感交織成一場獨特文化體驗。

此外，即日起至10月31日，民眾只要在「台北旅遊網」臉書粉絲專頁的活動貼文中，留言上傳與任一處六感文化景點的合照，標明景點名稱並標記兩位朋友，即可獲得抽獎資格，本次共準備超過60份總價值逾5萬元的好禮，包括GoPro HERO12、The North Face休閒背包、富士拍立得、臺北城市紀念品及其他特色禮品。

觀傳局也號召六感文化景點周邊店家共同響應推優惠，即日起至10月31日，民眾到六感特約店家消費，並出示「台北旅遊網活動詳情說明頁面」，就能獲得滿額折扣、贈禮等多種消費優惠。

親近藝術不必走遠，東區的「敦化藝術通廊」有許多大型公共藝術作品等你觀賞。（圖由北市觀傳局提供）

參加「YO！樂臺北─六感充電小旅行」活動，有機會獲得城市紀念品。（圖由北市觀傳局提供）

