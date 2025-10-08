為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連假到台北動物園走一遭 國慶寶寶享免費入園

    2025/10/08 11:04 記者甘孟霖／台北報導
    台北動物園迎國慶，當日國慶寶寶可享免票入園。（圖由台北動物園提供）

    台北動物園迎國慶，當日國慶寶寶可享免票入園。（圖由台北動物園提供）

    本週末就是國慶日連假，台北市立動物園開放10月10日當天生日的國慶寶寶，憑身分證明文件可免票入園。此外，10月25日逢台北動物園111年園慶，園方也準備系列活動為動物園慶生。

    台北動物園表示，10月10日慶賀國慶日，10月10日生日壽星本人，憑身分證明文件，可於國慶日當天享免票入園優惠。

    此外，今年也是台北動物園建園111週年，今年並透過每週六系列活動，如「就是ｉ石虎」快閃活動、「大自然野味餐桌」、「昆蟲的『頭』等大事」特展及10月25日園慶當日保育教育嘉年華活動，邀請民眾一起關注瀕危保育動物。

    10月每週六，台北動物園推出系列主題活動，第1週「綠野尋蹤」學習趣（10月4日到10月11日）民眾可至動物園遊客服務中心領取「綠野尋蹤」學習單，跟著學習單上的指示拜訪穿山甲、石虎、馬來虎、斑哥條紋羚等動物活動場；11日當天則有專業獸醫師和保育員分享野生動物「野放」的秘辛。

    第2週「大自然野味餐桌─動物園可食地景大解密」（10月11日至10月12日），動物園裡的園藝植栽，不僅綠美化環境營造主題區意象，還能不定期當作動物們的點心，如朱槿、月桃、野薑花、麵包樹、欒樹等，這幾天在非洲動物區的靈長類和草食動物區，大家將有機會觀察動物們享用保育員提供的季節性「野味」美食；此外還有葉片拓印DIY活動。

    第3週10月18日「看你什麼嘴臉！昆蟲的頭等大事」特展開幕，深入探索昆蟲頭部的神奇構造，從觸角、複眼到口器，解析昆蟲藉由這些精密的器官適應環境、靈活生存，體現微小生命的「野」性智慧。

    第4週10月25日以國際塗鴉藝術呈現「野性再現」，今年適逢台北市與休士頓市第64年姊妹市情誼，兩市動物園深化合作，邀請台灣藝術家BOUNCE（周紹瑋）與美國藝術家GONZO247繼6月於休士頓動物園內合作塗鴉壁畫後，再度於台北市立動物園共同於教育中心外牆合作創作。這件名為「I Love Hou & I Love You」系列的第3部作品「敘」，融合了雙城地景、動植物意象，以及雙園合作保育的山地斑哥條紋羚為主題，將在10月25日揭幕。

    台北動物園迎國慶，當日國慶寶寶可享免票入園。（圖由台北動物園提供）

    台北動物園迎國慶，當日國慶寶寶可享免票入園。（圖由台北動物園提供）

