高鐵公告：不能把行動電源置於皮包或行李內充電

台灣高鐵公司今天（8日）公告，近來時傳行動電源自燃事件，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

近日已有兩起在高鐵列車行進間行動電源起火燃燒事件，除了引發旅客驚慌、也造成車廂內部些微受損。高鐵公司今天公告，旅客行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；並請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況及時處理。

另外，國慶疏運期間從10月9日到10月13日展開，總計5天加開66班次列車、提供881班次的旅運服務，截至今天上午8時止，共有44萬5千人次完成訂票。

其中，仍有空位的離峰時段，包括南下10月9日週四下午13時以前、10月10日週五下午16時以後，以及10月11日週六全天雙向，歡迎尚未購票的旅客多加利用離峰時段。

高鐵公司說明，為加強服務台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站的區間車的自由座車廂增加至9節（1至4車及8至12車），以加強服務自由座旅客。

總計國慶高鐵疏運期間將提供16班次，包括南下7班、北上9班的9節自由座區間列車，敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

台灣高鐵公司特別提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。台灣高鐵公司預估，國慶疏運期間的尖峰時段將落在10月9日下午至晚間南下方向，以及收假日10月12日週日北上方向。

