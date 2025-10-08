台東多面向支援花蓮光復 新一波人員機具出動

台東縣府結合公所出動警消、清潔人員機組和社工支援，今早已在光復路面展開工作。（縣府提供）

台東縣環保局於今（8）日上午7時30分啟動新一波支援行動，縣長饒慶鈴表示，「一方有難，八方支援」台東也出動包括消防、環保、原民及社會處人員協助，期盼光復鄉各項復原工作順利推進，讓鄉親早日回復安定、安心的日常生活。

台東縣環保局與8個鄉鎮市公所10月1至4日出動19位專業人員，以抓斗車、清溝車、灑水車前往光復支援環境整理，清理區域包括光華街、中正路一段、光復路、火車站旁右側停車場，協助清出約465公噸的污泥與廢棄物、也協助灑水、完成約18公里光復路、中正一路排水側溝清理，10月5日協助環境部緊急調集128隻清溝勺，急送花蓮光復。

今天支援團隊由台東縣環保局結合台東市公所、池上鄉公所、金峰鄉公所、關山鎮公所等單位，動員18人及抓斗車、壓縮式垃圾車、山貓搭配小型運土卡車、高效專業消毒車1輛與一般消毒車等，全面投入花蓮光復災後核心區域的環境整頓與消毒行動，強化災後衛生條件與病媒防治成效。

饒慶鈴表示，花蓮光復鄉需要多方面的協助，包括第一時間消防局、義消及台灣國際緊急救難協會台東縣水中運動訓練協會搜救及協助撤離，9月23日至26日出動18車、10艇、153人次及無人機4架次，搜索78處、協助撤離74人、就地避難102人、排查676戶。9月26日起也支援兩輛消防車（卑南水箱消防車11、東河水庫消防車61）、移動式消防幫浦6組。預計10月16至18日還有10位夥伴及搜救犬Jodie、無人機將再度支援。

此外，昨（7）日上午，包括台東縣警察局1人、消防局4人、榮民服務處2人及馬蘭榮家2人，合計9位替代役弟兄已趕到災區協助環境整理、道路整理、物資分發及居民心理慰助；因花蓮縣政府反映收容及服務人力仍吃緊，社會處35位社工夥伴昨天下午也前進災區，協助做災民的需求資源調查，期盼在最短的時間內統計災民需求，為花蓮盡一份心力。

原民處則每天有3位社工協助以電話關懷災民，待災區環境整理告一段落，會再派員到現場協助關懷。期盼縣府及各公所支援團隊的投入，讓花蓮鄉親感受到溫暖與支持，早日回歸日常生活。

