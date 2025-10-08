中央花蓮賑災已募逾10億元 優先慰問死傷與房屋修繕

衛福部長石崇良說明，花蓮光復鄉這次透過賑災基金會募款，至今已28萬筆，總計破10億元。（記者吳柏軒攝）

針對花蓮光復鄉災情，立法院邀環境部、勞動部、衛福部等針對災後復原進行相關報告與備詢，衛福部長石崇良今（8日）說明，主管的賑災基金會從9月25日起1個月的募款，截至昨日已募得28萬多筆、金額破10億元，並已配合進駐中央設立的一站式服務，將優先發放死傷及失蹤慰問金，並提供家園支持方案，每戶提供內政部10萬、善款25萬元的家園清理及修繕費，助恢復生活。

石崇良說，這次花蓮賑災募款感謝全國民眾踴躍捐款，將優先發放死亡、重傷及失蹤等慰問金，第二則要協助災民迅速重建生活，首先提供每戶內政部特別預算10萬元、善款25萬元，一共35萬元的協助家園清理跟房屋修繕，而修繕期需短期住宿，也提供到10月底，設籍光復鄉可申請7加7天的短期住宿補助，每日2千元，後續也將提供安遷與租賃協助。

有關災區醫療重建，石崇良表示，光復鄉衛生所1樓災損嚴重，預計11日先恢復2樓服務，光復糖廠的醫療站也持續協助，當地3家西醫診所已有2家恢復看診，剩下診所與3間藥局、2間牙醫診所等則需1、2個月恢復，將透過當地醫師公會增加服務。

石崇良還說，監視災區疫情還算平穩，也已調撥2千瓶分類消毒劑提供清理家園；也提供1年以上心理關懷計畫，協助災民共度災難陰影，儘速走出悲傷。

立委劉建國則批評，過去0403花蓮地震，賑災基金會協助募款並撥給花蓮縣政府，中央6.9億元、縣府自募7.9億元，統計至今應剩5.8億元，但至今當地貼紅單、黃單的建物至今1棟都沒有做，要求衛福部檢討；石崇良表示，過去善款要從速發放，預撥給地方政府，後續再核銷，但確實地方執行有落差，今年做法改由中央直接受理災民需求，登錄資料及帳戶後，就直接撥給災民。

