「哈隆」轉強颱今明距離日本最近！「娜克莉」將生成路徑曝

第22號颱風「哈隆」已於今（8日）上午增強為強烈颱風，正加速朝東北移動，今明（9日）兩天距離日本最近，而熱帶低壓「TD26」持續發展，最快明增強為第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨提供，花名），預估路徑與「哈隆」類似，旅日民眾要留意颱風動態。

根據中央氣象署觀測顯示，強烈颱風「哈隆」今上午8時的中心位置在北緯29.5度，東經137.0度，以每小時20公里速度，向北北東進行，預估將在日本南方加速朝東北移動，明暴風圈擦過關東沿海，會為當地帶來短暫雨及陣風。

目前在關島附近海面有熱帶低壓「TD26」正在發展，日本氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），中央氣象署也預估「TD26」在24小時內有發展為輕度颱風的趨勢，最快明增強為第23號颱風「娜克莉」。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書指出，「娜克莉」颱風即將形成，預估路徑跟「哈隆」差不多，直撲日本機率低，但會讓日本許多地方下些雨，提醒國慶連假赴日遊玩的民眾多注意當地天氣資訊。

