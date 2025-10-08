為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「隱藏版」秒殺小物！ 鹿港天后宮出現筆記本、立可帶、2B鉛筆還願

    2025/10/08 10:33 記者劉曉欣／彰化報導
    通過公務員考試的民眾，特別準備還願小物感謝鹿港天后宮文昌帝君的保佑。（鹿港天后宮提供）

    通過公務員考試的民眾，特別準備還願小物感謝鹿港天后宮文昌帝君的保佑。（鹿港天后宮提供）

    這也秒殺！國定古蹟鹿港天后宮香火鼎盛，許多信眾來祈祝許願，如願後就會前來還願，近來出現通過高普雙榜、教師資格考與公務員考試的民眾，特別準備筆記本、立可帶、2B鉛筆等還願小物來與人分享好運，立即秒殺。

    鹿港天后宮表示，最近來還願的信眾，都會寫張小卡片，並附上還願小物。其中，有人考上公務員，就準備糖果、立可帶、原子筆與筆記本與人分享喜悅，筆記本、立可帶最快被索取一空，而其餘還願小物也被視為幸運物，只要家有考生或是學生，全都是秒殺。

    鹿港天后宮指出，民眾許願成功，大多會回來拜拜還願，準備的還願小物都是民眾的心意，除了拜文昌帝君求考試上榜以外，也有取得博士文憑特地回來感謝求學路上的照顧。

    除了文昌帝君，鹿港天后宮也有收到信眾因為拜月下老人，如願找到另一半結婚，還會收到宅配喜餅禮盒，也有拜註生娘娘後終於一圓了當父母的願望，特別宅配冷凍麻油雞與彌月油飯的禮盒，都會令人覺得感動，而無論是否有還願小物，只要誠心拜拜還願，神明都會給予祝福。

    鹿港天后宮的還願小物都是秒殺，通過教師資格考特地準備2B鉛筆與人分享喜悅。（鹿港天后宮提供）

    鹿港天后宮的還願小物都是秒殺，通過教師資格考特地準備2B鉛筆與人分享喜悅。（鹿港天后宮提供）

    鹿港天后宮供奉文昌帝君，許多考試信眾都來祈祝金榜題名。（鹿港天后宮提供）

    鹿港天后宮供奉文昌帝君，許多考試信眾都來祈祝金榜題名。（鹿港天后宮提供）

    鹿港天后宮香火鼎盛，拜拜人潮終年不斷。（資料照）

    鹿港天后宮香火鼎盛，拜拜人潮終年不斷。（資料照）

